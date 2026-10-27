BP Singh Death: C.I.D के डायरेक्टर बी.पी. सिंह का निधन, 77 की उम्र में ACP प्रद्युमन के 'बॉस' ने कहा अलविदा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत से इस वक्त एक दिल तोड़ने वाली खबर सामने आ रही है। छोटे पर्दे के कल्ट धारावाहिक सी.आई.डी और आहट को बनाने वाले निर्देशक बृजेंद्र पाल सिंह यानी बी.पी.सिंह (B.P.Singh Died) का निधन हो गया है। बी.पी.सिंह की मौत की खबर सामने आने के बाद शोबिज की दुनिया में मातम पसर गया है।

77 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से बी.पी.सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा है। इस मामले को लेकर फिल्ममेकर अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर शोक जताया है। नहीं रहे C.I.D के निर्देशक बी.पी.सिंह सी.आई.डी और आहट छोटे पर्दे के दो ऐसे धारावाहिक थे, जिन्होंने कई सालों तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। ऐसे में अब इन दोनों शोज के मेकर बी.पी.सिंह का निधन हुआ है, तो यकीनन तौर पर टीवी इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ा झटका है। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर बृजेंद्र पाल सिंह के देहांत की आधिकारिक जानकारी देते हुए लिखा है-

एक फिल्मकार होने के साथ-साथ वह एक बेहतरीन इंसान और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मनोरंजन जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। उनका अंतिम संस्कार कल, 28 अक्टूबर को किया जाएगा। बाकी जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।