Madhu Kambikar Died: नाना पाटेकर की ऑनस्क्रीन 'मां' का हुआ निधन, मराठी सिनेमा ने खोया एक और लीजेंड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते चार दिन पहले हिंदी सिनेमा और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। अब खबर आ रही है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री की एक और लीजेंड अभिनेत्री मधु कांबीकर (Madhu Kambikar) का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि 73 साल की उम्र में मधु ने आखिरी सांस ली है।

मधु कांबीकर के देहांत की खबर सामने आने के बाद सिनेमा जगत में शोक की लहर छा गई है। मालूम हो कि मधु कांबीकर ने नाना पाटेकर की एक सुपरहिट फिल्म में उनकी मां का किरदार निभाया था। नहीं रहीं मराठी अभिनेत्री मधु कांबीकर लहरें नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार मराठी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस मधु कांबीकर ने 12 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। पुणे में उन्होंने आखिरी सांस ली है, जहां कुछ दिन पहले नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मधु कांबीकर लंबे समय से बढ़ती उम्र की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं।

इसके साथ-साथ वह मराठी लोक नृत्य लावणी के लिए काफी फेमस थीं। यकीनन तौर पर मधु कांबीकर के निधन से सिनेमा जगत को बड़ा झटका लगा है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग और मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सेलेब्स अभिनेत्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।