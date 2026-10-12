Madhu Kambikar Died: नाना पाटेकर की ऑनस्क्रीन 'मां' का हुआ निधन, मराठी सिनेमा ने खोया एक और लीजेंड
मराठी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस मधु कांबीकर का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है।
HighLights
वेटरन एक्ट्रेस मधु कांबीकर का निधन
73 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
इस मूवी में बनी थीं नाना पाटेकर की मां
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते चार दिन पहले हिंदी सिनेमा और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। अब खबर आ रही है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री की एक और लीजेंड अभिनेत्री मधु कांबीकर (Madhu Kambikar) का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि 73 साल की उम्र में मधु ने आखिरी सांस ली है।
मधु कांबीकर के देहांत की खबर सामने आने के बाद सिनेमा जगत में शोक की लहर छा गई है। मालूम हो कि मधु कांबीकर ने नाना पाटेकर की एक सुपरहिट फिल्म में उनकी मां का किरदार निभाया था।
नहीं रहीं मराठी अभिनेत्री मधु कांबीकर
लहरें नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार मराठी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस मधु कांबीकर ने 12 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। पुणे में उन्होंने आखिरी सांस ली है, जहां कुछ दिन पहले नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मधु कांबीकर लंबे समय से बढ़ती उम्र की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं।
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इसके अलावा अन्य कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि मधु को ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था, जिसकी वजह से वह परेशान चल रही थीं। हालांकि, अभी तक उनकी मौत की असली वजह सामने नहीं आ पाई है। बात की जाए मधु कांबीकर के प्रोफेशनल करियर के बारे में तो उन्होंने मराठी सिनेमा में रंगमंच, थिएटर, टीवी सीरियल्य और तमाम फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी की छाप छोड़ी थी।
इसके साथ-साथ वह मराठी लोक नृत्य लावणी के लिए काफी फेमस थीं। यकीनन तौर पर मधु कांबीकर के निधन से सिनेमा जगत को बड़ा झटका लगा है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग और मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सेलेब्स अभिनेत्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
मधु कांबीकर बनी थीं नाना पाटेकर की मां
सिर्फ मराठी सिनेमा ही नहीं बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी मधु कांबीकर ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया था। वह गोविंदा और दिव्या भारती स्टारर फिल्म शोला और शबनम में अहम किरदार में नजर आई थीं। इसके अलावा नाना पाटेकर की कल्ट फिल्म यशवंत में उन्होंने अभिनेता की मां का रोल प्ले किया था।
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