    40 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ा गया स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 एक्टर Vishal Brahma , सिंगापुर से लौटा था चेन्नई

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:17 PM (IST)

    टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में नजर आए बॉलीवुड अभिनेता को चेन्नई में एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असम से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता को 40 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। क्या है ये पूरा मामला चलिए जानते हैं

    चेन्नई एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ पकड़े गए विशाल ब्रह्मा/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करण जौहर की साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' में सम्राट का छोटा सा किरदार निभाने वाले अभिनेता विशाल ब्रह्मा मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को विशाल ब्रह्मा को डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने चेन्नई एयरपोर्ट पर प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़ा है। उनके पास 40 करोड़ के ड्रग्स थे। क्या है ये पूरा मामला और कौन हैं विशाल ब्रह्मा चलिए जानते हैं:

    नाइजीरियाई गैंग ने अपने जाल में फंसाया

    इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक, असम के रहने वाले विशाल ब्रह्मा जब सिंगापुर फ्लाइट AI-347 से चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके सामान की छानबीन की गई और डीआरआई के हाथ ड्रग्स ड्रग्स लगे। कथित तौर पर अभिनेता को एक नाइजीरियन ड्रग रैकेट चलाने वाले गैंग ने अपने जाल में फंसाकर उनसे तस्करी करवाई।

    इस रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया है कि 32 साल के विशाल ब्रह्मा को पैसों की बहुत जरूरत थी, तभी उन्हें कथित तौर पर कंबोडिया में हॉलीडेज मनाने का लालच दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब वह वापस लौट रहे थे, तो उन्हें एक ट्रॉली बैग ले जाने का निर्देश दिया गया, जो ड्रग्स से भरा हुआ था। ऑथोरिटीज फिलहाल इस उस नाइजीरियन गैंग की जांच कर रही है, जिसका इसके पीछे हाथ है।

    2024 में इस विवाद में फंसे थे विशाल ब्रह्मा

    विशाल ब्रह्मा टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के अलावा फिल्म 'बिहू अटैक' नामक फिल्म में भी नजर आ चुके हैं। अगस्त 2024 में वह तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने मेकर्स पर उनकी पेमेंट क्लियर न करने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये दावा किया था कि वह पूरे महीने सेट पर अपने एक्सपेंसेस पर रहे थे और 2 महीने तक प्रोडक्शन टीम की तरह से किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं मिला।

    ऐसा दावा किया गया था कि उन्होंने एक्टर और निर्माता अरबाज खान पर इल्जाम लगाया था। इन आरोपों में उन्होंने कहा था कि मेरी पेमेंट क्लियर नहीं की थी, लेकिन बाद में विशाल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए ये लिखा था कि उन्होंने 'दबंग' एक्टर पर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगाया था।

