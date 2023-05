Rupali Barua: बला की खूबसूरत रुपाली बरुआ कौन हैं? जिनके प्यार में सबकुछ भूले 60 साल के आशीष विद्यार्थी

नई दिल्ली, जेएनएन। Who is Ashish Vidyarthi Second Wife Rupali Barua? बॉलीवुड फिल्मों में खलनायक के रोल निभाने के लिए मशहूर आशीष विद्यार्थी एक बार फिर खबरों में छाए हुए हैं। एक्टर ने 60 साल की उम्र में दूसरी शादी कर लोगों को हैरान कर दिया है।

आशीष विद्यार्थी से ज्यादा उनकी दूसरी पत्नी रुपाली बरुआ चर्चा का विषय बना हुई हैं। बला की खूबसूरत रुपाली के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन है रुपाली बरुआ, जिनके लिए सब कुछ भूले आशीष विद्यार्थी...

कौन हैं रुपाली ?

रुपाली बरुआ असम के गुवाहाटी से ताल्लुक रखती हैं और एक बिजनेस वुमन हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, रुपाली फैशन इंडस्ट्री से आती हैं और कोलकाता में NAMEG नाम से उनका एक फैशन स्टोर भी है।

कितना है अशीष और रुपाली में उम्र का फासला ?

आशीष विद्यार्थी और रूपाली बरुआ के बीच उम्र के फासले की बात करें तो दोनों में 10 साल का अंतर हैं। आशीष 60 साल के हैं तो वहीं, रुपाली 50 साल की हैं।

रुपाली का सोशल मीडिया ?

रुपाली बरुआ के सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात करें तो वो आशीष विद्यार्थी के मुकाबले कम एक्टिव रहती हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब तक 295 पोस्ट शेयर किए हैं। वहीं, 1774 लोग उन्हें फॉलो करते है, जबकि रुपाली खुद 991 लोगों को फॉलो करती हैं।

कहां पर हुई शादी ?

रुपाली गांगुली और आशीष विद्यार्थी के शादी के बात करें तो दोनो ने बेहद सादगी से वेडिंग फंक्शन किया। आशीष और रुपाली ने 25 मई को कोलकाता में अपने करीबी लोगों की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज की।

कैसा था रूपाली का लुक ?

शादी के लिए आशीष विद्यार्थी ने केरल का पारंपरिक लुक चुना। एक्टर मुंडू दूल्हे के लुक में नजर आए। वहीं, रुपाली बरूआ ने असम का कल्चर फॉलो करते हुए व्हाइट और गोल्ड कलर की मेखला चादर पहनी। इसके साथ उन्होंने दक्षिण भारतीय मंदिर कला से प्रेरित सोन के गहने पहने। शादी के दिन रुपाली किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं।