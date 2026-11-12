टॉक्सिक में Kiara के इंटीमेट सीन्स पर कैसा था सिद्धार्थ का रिएक्शन, एक्ट्रेस बोलीं- हमने कभी इस बारे में...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) हाल ही में'कॉफी विद करण' सीजन 9 में पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ गेस्ट के तौर पर आई थीं। इस दौरान कियारा ने फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ अपने इंटीमेट सीन को लेकर हुई आलोचनाओं पर खुलकर बात की।

उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का बॉक्स-ऑफिस पर खराब प्रदर्शन उनके लिए कितना दुखद था। एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि फिल्म की रिलीज के पहले वीकेंड के दौरान वह बहुत निराश थीं। जब शो के होस्ट करण जौहर ने पूछा कि 'टॉक्सिक' के उम्मीदों पर खरा न उतरने पर उनका क्या रिएक्शन था, तो कियारा ने कहा,'पहले ही दिन यह बहुत दुखद था।' उन्होंने आगे कहा कि फिल्म की अच्छी ओपनिंग के बावजूद, टीम को कभी उम्मीद नहीं थी कि फिल्म का प्रदर्शन इतना खराब रहेगा।

कम्फर्ट जोन से निकलने का मौका मिला कियारा ने कहा कि एक टीम के तौर पर, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ऐसा सोचा था कि अच्छी ओपनिंग मिलने के बावजूद फिल्म इस तरह फ्लॉप हो जाएगी। कियारा ने माना कि यह अनुभव उनके लिए काफी मुश्किल था। हालांकि, उनका मानना है कि 'टॉक्सिक' के लिए अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना उनके करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित होगा।