टॉक्सिक में Kiara के इंटीमेट सीन्स पर कैसा था सिद्धार्थ का रिएक्शन, एक्ट्रेस बोलीं- हमने कभी इस बारे में...
कियारा आडवाणी ने 'कॉफी विद करण 9' में फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ अपने इंटीमेट सीन पर हुई आलोचना और सिद्धार्थ मल्होत्रा की प्रतिक्रिया पर बात की।
HighLights
कियारा ने 'टॉक्सिक' में इंटीमेट सीन पर आलोचना पर बात की
सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैसा था इस पर रिएक्शन
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के खराब प्रदर्शन से कियारा दुखी थीं
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) हाल ही में'कॉफी विद करण' सीजन 9 में पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ गेस्ट के तौर पर आई थीं। इस दौरान कियारा ने फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ अपने इंटीमेट सीन को लेकर हुई आलोचनाओं पर खुलकर बात की।
उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का बॉक्स-ऑफिस पर खराब प्रदर्शन उनके लिए कितना दुखद था। एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि फिल्म की रिलीज के पहले वीकेंड के दौरान वह बहुत निराश थीं।
जब शो के होस्ट करण जौहर ने पूछा कि 'टॉक्सिक' के उम्मीदों पर खरा न उतरने पर उनका क्या रिएक्शन था, तो कियारा ने कहा,'पहले ही दिन यह बहुत दुखद था।' उन्होंने आगे कहा कि फिल्म की अच्छी ओपनिंग के बावजूद, टीम को कभी उम्मीद नहीं थी कि फिल्म का प्रदर्शन इतना खराब रहेगा।
कम्फर्ट जोन से निकलने का मौका मिला
कियारा ने कहा कि एक टीम के तौर पर, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ऐसा सोचा था कि अच्छी ओपनिंग मिलने के बावजूद फिल्म इस तरह फ्लॉप हो जाएगी। कियारा ने माना कि यह अनुभव उनके लिए काफी मुश्किल था। हालांकि, उनका मानना है कि 'टॉक्सिक' के लिए अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना उनके करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित होगा।
kiara advani finally speaks up about the criticism she faced over her intimate scene in toxic. the way she handled the negativity with such grace and confidence, absolute queen behaviour https://t.co/jnuqPDh5UQ— z. (@marlboroadvv) November 11, 2026
फिल्म में यश के साथ अपने रोमांटिक और इंटीमेट सीन्स को लेकर एक्ट्रेस ने सिद्धार्थ के रिएक्शन पर भी बात की। कियारा ने कहा,'उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की।'
जवाब देना जरूरी नहीं लगा- कियारा
कियारा ने ऑनलाइन आलोचनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि कई लोग इस आलोचना से जुड़े दोहरेपन पर सवाल उठा रहे थे लेकिन उन्हें कभी इस पर जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कियारा और सिद्धार्थ इस समय अपने दूसरे बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। कपल ने अक्तूबर 2026 में इसकी अनाउंसमेंट की थी।
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