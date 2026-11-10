Koffee With Karan 9: 'जब करण ने शाहिद कपूर को स्टेज से उतार दिया...'Kiara ने शो में खोला शादी का मजेदार किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। एक्टर और सेलिब्रिटी कपल कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) बहुत जल्द करण जौहर के मशहूर टॉक शो 'कॉफी विद करण' के 9वें सीजन में गेस्ट के तौर पर नजर आने वाले हैं। इस शो में यह कपल पहली बार एक साथ दिखाई देगा।

यह एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि कियारा अपने दूसरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हैं। इस एपिसोड में उनका पहली बार क्यूट बेबी बंप दिखाई देगा। रेड कलर की ड्रेस में नजर आईं कियारा करण जौहर ने मंगलवार, 10 नवंबर को कॉफी विद करण 9 का नया प्रोमो जारी किया, जिसमें कियारा और सिद्धार्थ हाथ में हाथ डाले चलते नजर आ रहे हैं। कियारा साइड स्लिट वाली लाल बॉडीकॉन ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थीं और उनके क्यूट से बेबी बंप ने सभी का ध्यान खींचा।

प्रोमो में करण के साथ उनकी बातचीत की एक झलक देखने को मिलती है, जिसमें वे अपनी शादी, शादीशुदा जिंदगी और इस बारे में बात करते हैं कि वे अपने रोमांस को कैसे जिंदा रखते हैं। करण ने शाहिद कपूर को दिया था धक्का? प्रोमो में, कियारा और सिद्धार्थ अपनी शादी के बारे में बात करते हैं, जिसे करण बहुत खास बताते हैं। कियारा बताती हैं कि शादी में जब करण परफॉर्म कर रहे थे, तब शाहिद कपूर स्टेज पर आकर उनका साथ देने के लिए शामिल हो गए। हालांकि, एक्ट्रेस ने बताया कि बाद में फिल्ममेकर ने शाहिद को स्टेज से हटा दिया।

इसके बाद बातचीत थोड़ी और मजेदार हो जाती है, जब करण कपल से पूछते हैं कि वे 'ऑफ-स्क्रीन' कौन से किरदार निभाते हैं और क्या वे अपने किसी खास किरदार को अपनी निजी जिंदगी में भी ले आते हैं। सिद्धार्थ एक मजेदार जवाब देते हुए कहते हैं, 'हम काम को घर नहीं लाना चाहते और बेडरूम में तो बिल्कुल भी नहीं।'