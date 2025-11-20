32 साल बड़े अमिताभ से शादी का सपना, सचिन तेंदुलकर से जुड़ा नाम...लोगों ने कहा मनहूस, पढ़ें शिल्पा शिरोडकर की कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. 90 के दशक में एक तरफ जहां श्रीदेवी (Sridevi), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit), काजोल और करिश्मा कपूर जैसी हीरोइनों का जलवा हो रहा था। वहीं इसी बीच एक और ऐसी एक्ट्रेस जिसने हिंदी सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये नाम है शिल्पा शिरोडकर (Shilpa Shirodkar) का। वही शिल्पा शिरोडकर जो पीक पर अपना करियर छोड़कर चली गईं थीं। आज शिल्पा अपना जन्मदिन मना रही हैं और पूरे 52 साल की हो गई हैं। आज हम आपको शिल्पा की कुछ अनकहे किस्से और कहानियों के बारे में आपको बताएंगे...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे शुरू हुआ शिल्पा का फिल्मी सफर

शिल्पा शिरोडकर ने साल 1989 में फिल्म भ्रष्टाचार से बॉलीवुड में अपने सफर की शुरूआत की थी। इस फिल्म में वह मिथुन चक्रवर्ती और रेखा जैसे सितारों के साथ नजर आईं। हालांकि शिल्पा को असली पहचान फिल्म किशन कन्हैया से मिली। इस फिल्म में वो अनिल कपूर के साथ दिखीं। इसके बाद तो शिल्पा ने 90 के दशक में कई बड़ी फिल्मों में काम किया।

हम, त्रिनेत्र, खुदा गवाह, सनम बेवफा, आंखें, गोपी किशन और हम हैं बेमिसाल समेत कई फिल्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, मिथुन, अमिताभ बच्चन समेत कई स्टार्स के साथ वो नजर आईं। लेकिन 2000 में उन्होंने बैंकर अपरेश रंजीत संग शादी कर ली और शादी करके वो विदेश में जाकर बस गईं। ये वो वक्त था जब शिल्पा का करियर अच्छा चल रहा था लेकिन पीक पर करियर को छोड़ वो चली गईं।

विदेश में हेयरड्रेसर का किया काम

शिल्पा शिरोडकर जब देश छोड़कर पति के साथ विदेश चली गईं। जब विदेश शिल्पा गईं तो वहां उन्होंने एक हेयरड्रेसर की नौकरी भी की थी। एक इंटरव्यू में शिल्पा ने बताया कि, न्यूजीलैंड जा कर उन्होंने हेयर ड्रेसिंग का कोर्स करने का सोचा, क्योंकि वो खुद को बिजी रखना चाहती थीं। इसके बाद उन्होंने बतौर हेयर ड्रेसर अपने करियर की शुरुआत फिर से की। कुछ वक्त उन्होंने वहां हेयरड्रेसर की नौकरी भी की। इसके अलावा शिल्पा ने बताया था कि वो 10वीं फेल हैं, जबकि उनके पति बैंकर और डबल एमए हैं।

जब उड़ी शिल्पा के मौत की खबर

एक वक्त वो आया था जब शिल्पा शिरोडकर की मौत की खबरें उड़ी थीं। साल 1995 में आई उनकी फिल्म "रघुवीर" की शूटिंग के दौरान उनकी मौत की झूठी अफवाहें फैली थीं। एक इंटरव्यू में, शिल्पा ने उस दौर को याद किया और बताया कि, जब वह मनाली में शूटिंग कर रही थीं, तब उनके माता-पिता टेंशन में आ गए थे। उन्होंने खुलासा किया कि उस वक्त अफवाह फैल गई थी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि उसके पीछे का सच क्या है शिल्पा ने इस बारे में खुद खुलासा किया है।

अमिताभ बच्चन से करना चाहती थीं शादी

शिल्पा शिरोडकर ने अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अमिताभ से शादी करना चाहती थीं और हमेशा से वही उनका कृश रहे हैं। शिल्पा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया था कि वह अमिताभ की फैन रही हैं और उनसे शादी करने की इच्छा रखती थीं। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं। आपको बता दें कि शिल्पा ने अमिताभ बच्चन के साथ खुदा गवाह और हम जैसी फिल्मों में साथ काम किया है।

शिल्पा शिरोडकर को एक वक्त पर बॉलीवुड में मनहूस कहा जाने लगा था। दरअसल करियर की शुरूआत में शिल्पा दो फिल्मों में काम कर रही थीं। अफसोस कि ये दोनों ही फिल्में नहीं रिलीज हुईं और बनते-बनते बंद हुईं। इसके बाद शिल्पा को लोग मनहूस मानने लगे थे। हालांकि बाद में मिथुन चक्रवर्ती ने शिल्पा की मदद की थी।