आधी रात को दिलीप कुमार के घर पहुंच गया था अभिनेता, फिल्म देखकर हुआ था भावुक; पहले ठुकराया था रोल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर के तौर पर दिलीप कुमार (Dilip Kumar) को आज भी याद किया जाता है। 40 से लेकर 90 के दशक तक इंडस्ट्री में राज करने वाले ट्रेजेडी किंग ने एक से बढ़कर एक फिल्म के जरिए दर्शकों का दिल जीता था।

60 के दशक में दिलीप कुमार की एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके देखने के बाद इंडस्ट्री के एक दूसरा बड़ा स्टार भावुक हो गया था और आधी रात को दिलीप साहब के घर पर उन्हें बधाई देने पहुंच गया था। पूरा मामला क्या था, आइए जानते हैं-

दिलीप कुमार का मुरीद हो गया था ये एक्टर इस लेख में दिलीप कुमार की जिस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बात की जा रही है, उसे 1961 में सिनेमाघरों में रिलीज किया था। फिल्म का नाम था- गंगा जमुना (Ganga Jumna)। इस मूवी में दिलीप साहब के साथ-साथ वैजयंती माला और नासिर खान ने अहम भूमिकाओं को निभाया था।

इस किताब में ये भी जिक्र है कि राजकुमार ने अपने ही अंदाज में दिलीप कुमार और उनकी गंगा-जमुना फिल्म की प्रशंसा की थी और कहा था- जानी, तुमने इस फिल्म में जो काम किया है, वैसा काम पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा एक्टर नहीं कर सकता। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक्टिंग के बादशाह हो।