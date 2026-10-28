आधी रात को दिलीप कुमार के घर पहुंच गया था अभिनेता, फिल्म देखकर हुआ था भावुक; पहले ठुकराया था रोल
महान अभिनेता रहे दिलीप कुमार की एक फिल्म को देखकर इंडस्ट्री का बड़ा स्टार काफी भावुक हो गया था।
HighLights
60 के दशक में आई थी ब्लॉकबस्टर फिल्म
दिलीप कुमार की फिल्म ने जीता था सबका दिल
ट्रेजेडी किंग का मुरीद हो गया था ये अभिनेता
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर के तौर पर दिलीप कुमार (Dilip Kumar) को आज भी याद किया जाता है। 40 से लेकर 90 के दशक तक इंडस्ट्री में राज करने वाले ट्रेजेडी किंग ने एक से बढ़कर एक फिल्म के जरिए दर्शकों का दिल जीता था।
60 के दशक में दिलीप कुमार की एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके देखने के बाद इंडस्ट्री के एक दूसरा बड़ा स्टार भावुक हो गया था और आधी रात को दिलीप साहब के घर पर उन्हें बधाई देने पहुंच गया था। पूरा मामला क्या था, आइए जानते हैं-
दिलीप कुमार का मुरीद हो गया था ये एक्टर
इस लेख में दिलीप कुमार की जिस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बात की जा रही है, उसे 1961 में सिनेमाघरों में रिलीज किया था। फिल्म का नाम था- गंगा जमुना (Ganga Jumna)। इस मूवी में दिलीप साहब के साथ-साथ वैजयंती माला और नासिर खान ने अहम भूमिकाओं को निभाया था।
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दिलीप कुमार की आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो— (Dilip Kumar: The Substance and the Shadow) में बताया गया है कि अभिनेता राजकुमार (Raaj Kumar) फिल्म गंगा जमुना को देखने के बाद काफी भावुक हो गए थे और वह बधाई देने के लिए आधी रात को करीब 1:30 बजे दिलीप साहब के घर पहुंच गए थे।
इस किताब में ये भी जिक्र है कि राजकुमार ने अपने ही अंदाज में दिलीप कुमार और उनकी गंगा-जमुना फिल्म की प्रशंसा की थी और कहा था- जानी, तुमने इस फिल्म में जो काम किया है, वैसा काम पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा एक्टर नहीं कर सकता। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक्टिंग के बादशाह हो।
इस तरह से राजकुमार ने दिलीप साहब की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े थे। बता दें कि फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार और राजकुमार की जोड़ी एक साथ देखने को मिली थी, जिसे सभी पसंद किया था।
राजकुमार ने ठुकराया था रोल
दिलीप कुमार की इसी आत्मकथा में ये भी जानकारी दी गई है कि गंगा जमुना में दिलीप साहब के छोटे भाई का किरदार राजकुमार को ऑफर हुआ था, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। बाद में वह किरदार अभिनेता नासिर खान ने अदा किया था।
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