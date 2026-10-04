दिलीप कुमार की वजह से 20 साल तक अटकी रही थी फिल्म, Amitabh Bachchan के हाथ आते ही बनी ब्लॉकबस्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक के तौर पर अमिताभ बच्चन को जाना जाता है। लेकिन बिग बी से पहले बतौर एक्टर इंडस्ट्री में दिलीप कुमार का राज हुआ करता था। आज हम आपको दिलीप साहब से जुड़ा ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसको जानकर आपको हैरानी होगी।

अमिताभ बच्चन की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ऐसी है, जिसकी कहानी को दिलीप कुमार को जहन में रखकर लिखा गया था और इसके लिए 20 साल का इंतजार भी किया गया था। आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी है।

20 साल तक अटकी रही थी ये फिल्म हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग के तौर पर दिलीप कुमार को जाना जाता था। अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने कई हिट फिल्में दी थीं और एक वक्त ऐसा था कि इंडस्ट्री का हर फिल्ममेकर दिलीप साहब के साथ फिल्म बनाना चाहता था। महाभारत टीवी सीरियल बनाने वाले निर्देशक बी आर चोपड़ा ने भी 80 के दशक में उनके साथ एक फिल्म को बनाने की योजना बनाई और उसकी कहानी भी लिखी। फिल्म का नाम था- बागबान (Baghban)।

इसलिए उन्होंने इसके लिए 20 साल तक इंतजार किया। लेकिन जब साल 2000 के आस-पास बागबान की तैयारी शुरू हुई, तब वह (दिलीप कुमार) एक्टिंग छोड़ चुके थे और उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। इस वजह से बागबान में उनकी जगह अमिताभ जी को कास्ट किया गया।