दिलीप कुमार की वजह से 20 साल तक अटकी रही थी फिल्म, Amitabh Bachchan के हाथ आते ही बनी ब्लॉकबस्टर
हिंदी सिनेमा की एक कल्ट फिल्म को दिलीप कुमार की वजह से 20 साल तक इंतजार करना पड़ा था।
HighLights
20 साल तक अटकी रही थी ये फिल्म
दिलीप कुमार को लेकर लिखी गई थी कहानी
बाद में अमिताभ बच्चन ने निभाया अहम रोल
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक के तौर पर अमिताभ बच्चन को जाना जाता है। लेकिन बिग बी से पहले बतौर एक्टर इंडस्ट्री में दिलीप कुमार का राज हुआ करता था। आज हम आपको दिलीप साहब से जुड़ा ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसको जानकर आपको हैरानी होगी।
अमिताभ बच्चन की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ऐसी है, जिसकी कहानी को दिलीप कुमार को जहन में रखकर लिखा गया था और इसके लिए 20 साल का इंतजार भी किया गया था। आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी है।
20 साल तक अटकी रही थी ये फिल्म
हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग के तौर पर दिलीप कुमार को जाना जाता था। अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने कई हिट फिल्में दी थीं और एक वक्त ऐसा था कि इंडस्ट्री का हर फिल्ममेकर दिलीप साहब के साथ फिल्म बनाना चाहता था। महाभारत टीवी सीरियल बनाने वाले निर्देशक बी आर चोपड़ा ने भी 80 के दशक में उनके साथ एक फिल्म को बनाने की योजना बनाई और उसकी कहानी भी लिखी। फिल्म का नाम था- बागबान (Baghban)।
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जी हां गीतकार समीर अनजान ने एक पॉडकास्ट के दौरान इस वक्त का खुलासा किया और बताया- दरअसल बागबान फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए नहीं बल्कि दिलीप कुमार साहब के लिए लिखी गई थी। बी आर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा ने बागबान का डायरेक्शन किया और उन्होंने बताया था कि उनके पिता बी आर चोपड़ा 80 के दशक में इसे बनाने वाले थे, लेकिन उस वक्त दिलीप साहब की उम्र इतनी अधिक नहीं हुई थी, जितनी फिल्म के किरदार की थी।
इसलिए उन्होंने इसके लिए 20 साल तक इंतजार किया। लेकिन जब साल 2000 के आस-पास बागबान की तैयारी शुरू हुई, तब वह (दिलीप कुमार) एक्टिंग छोड़ चुके थे और उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। इस वजह से बागबान में उनकी जगह अमिताभ जी को कास्ट किया गया।
आपको बता दें कि फिल्म बागबान एक फैमिली ड्रामा मूवी है, जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने अहम भूमिकाओं को अदा किया। इसमें सलमान खान ने भी स्पेशल कैमियो प्ले किया है।
हिट रही थी बागबान
साल 2003 में फिल्म बागबान को रिलीज किया गया था, जिसकी कहानी आधुनिक जमाने में मां-बाप को बोझ समझने वाले बच्चों पर आधारित रही। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और इसी वजह से बागबान सफल साबित हुई थी।
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