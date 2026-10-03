टेलीफोन बूथ में Amitabh Bachchan ने रो-रोकर गाया था ये गाना, 'पत्नी' की याद में तड़प उठा था दिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रंग बरसे भीगी चुनरवाली..., मेरे अंगने में..., और नीला आसमान सो गया... जैसे गानों को आवाज देने वाले अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपनी स्थिर और भारी आवाज में कई गाने गाए हैं। उनका एक गीत आज भी कल्ट गानों में से एक है जिसे सुनने के बाद थिएटर्स में ऑडियंस के आंसू बहने लगे थे।

23 साल पहले फिल्म बागबान आई थी। आपको शायद ही मालूम हो कि इस फिल्म में अभिनय के साथ-साथ अमिताभ बच्चन ने गाने भी गाए थे। फिल्म में उनके कुल चार गाने थे और सभी हिट हुए थे। मगर उनका गाया हुआ एक गीत म्यूजिक लवर्स के दिलों में बस गया।

अमिताभ बच्चन ने गाया था बागबान का गाना अमिताभ बच्चन ने यह गीत अपनी पत्नी (हेमा मालिनी) के लिए गाया था जिनसे जुदाई उन्हें सही नहीं जा रही थी। गाने में अमिताभ ने न केवल अभिनय से बल्कि अपनी आवाज से भी दर्शकों को इमोशनल कर दिया था। यह गाना था 'मैं यहां तू वहां' (Main Yaha Tu Wahan) है।

बीआर चोपड़ा ने लिखे थे बोल यूं तो इस गाने के समीर अनजान ने लिखा था, लेकिन IMDb के मुताबिक, गाने के शुरुआती दो मुखड़े बीआर चोपड़ा (BR Chopra) ने लिखे थे। इसे अमिताभ बच्चन ने खुद गाया और हेमा मालिनी की आवाज अलका याग्निक (Alka Yagnik) बनी थीं।

गाना सुनकर रो पड़ी थी ऑडियंस अमिताभ ने इस गाने को इतनी गहराई के साथ गाया कि थिएटर्स में सुनते ही लोगों के आंसू बहने लगे। कई सेलिब्रिटीज ने यह दावा किया है कि थिएटर्स में गाना बजते ही लोग रोने लगते थे। इस गाने की पिक्चराइजेशन भी इमोशनल थी।