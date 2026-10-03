Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

टर्किश धुन पर बना Hrithik Roshan का ये सुपरहिट गाना, पार्टियों में बजता है खूब; 17वीं सदी से है कनेक्शन

By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
Published: Sat, 03 Oct 2026 02:41 PM (IST)

दो दशकों से पार्टियों की शान बनने वाला ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) का एक कल्ट गाना वास्तव में एक टर्किश धुन से इंस्पायर्ड था। जानिए इसके बारे में...

टर्किश धुन पर बना ऋतिक रोशन का गाना। फोटो क्रेडिट- यूट्यूब

टर्किश धुन पर बना ऋतिक रोशन का गाना। फोटो क्रेडिट- यूट्यूब

HighLights

  1. 17वीं सदी से प्रेरित ऋतिक का गाना

  2. हूबहू कॉपी निकली गाने की धुन

  3. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले बना था गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 20 साल पहले ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने बॉलीवुड को एक सुपरहिट पार्टी एंथम दिया जिसकी बीट पर आज भी लोग अपने पैर थिरकाना नहीं भूलते हैं।

इस गाने का म्यूजिक, लिरिक्स और आवाज ही धांसू नहीं थी, बल्कि ऋतिक रोशन का डांस भी कमाल का था। उन्होंने अपने डांस स्टेप्स से सभी को हैरान कर दिया था।

20 साल पहले आया था गाना

जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वो 2006 में रिलीज हुई साई-फाई एक्शन थ्रिलर कृष (Krrish) का है। राकेश रोशन के निर्देशन में बनी फिल्म में ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और रेखा ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म में यूं तो सारे गाने हिट हुए थे, लेकिन एक गाना पार्टियों की शान बन गया था।

krrish movie

गाना बन गया था पार्टी एंथम

यह गाना था 'दिल ना दिया' (Dil Na Diya Song) है। इस गाने के बोल विजय अकेला ने लिखे थे, वहीं इसे अपनी आवाज कुणाल गंजावाल ने दिया था। वहीं, इस गाने की धुन को ऋतिक रोशन के चाचा और म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन ने तैयार किया था।

टर्किश धुन पर बना था गाना

20 सालों से यह गाना बेस्ट बॉलीवुड पार्टी एंथम (Bollywood Party Anthem) बना हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है कि गाने की धुन तुर्किश धुन से प्रेरित है। जी हां, यह गाना सेडिन डेडेन के तुर्की मिलिट्री मार्च ट्रैक से लिया गया था। 

 

यह ट्रैक 1911 से 1917 के बीच बनाया गया था। हालांकि, यह भी कहा जाता है कि इसका संगीत 17वीं सदी में बनाया गया था और इसके बोल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले लिखे गए थे। टर्किश धुन से प्रेरित ऋतिक रोशन का गीत 'दिल ना दिया' बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक गानों में से एक बन गया।

बॉक्स ऑफिस पर हिट थी फिल्म

आपको बता दें कि न केवल 'दिल ना दिया' सॉन्ग 2000s का सबसे सुपरहिट गाना रहा, बल्कि फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। यह फिल्म अब तक की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है।

यह भी पढ़ें- Kishore Kumar का वो आइकॉनिक गाना जो बना सुपरहिट TV सीरियल की पहचान, घर-घर में 'रात' को बजने लगा था गीत!

यह भी पढ़ें- 'बरेली में झुमका गिराने' वाला वो गीतकार... झेला बंटवारे का दर्द, Lata Mangeshkar को दिए सदाबहार हिट गाने