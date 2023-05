नई दिल्ली, जेएनएन। Anushka And Virat Video: बॉलीवुड अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने हाल ही में अपना 35वां जन्मदिन मनाया है। अनुष्का के बर्थडे पर पति विराट ने एक खूबसूरत पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी। वहीं अब इस कपल का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ये कपल एक मंदिर में दर्शन करते नजर आ रहे हैं।

हाल ही में अनुष्का शर्मा विराट कोहली की टीम का मैच देखने के लिए लखनऊ पहुंची थीं। अब विराट और अनुष्का भगवान के दर्शन करने पहुंचे। इस वीडियो में विराट धोती पहने नजर आ रहे है। उनके माथे पर टिलक और गले में फूलों की माला भी नजर आ रही है। वहीं अनुष्का के माथे पर भी टिलक और गले में माला नजर आ रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले अनुष्का और कोहली को कही बार मंदिर और देव स्थान पर देखा जा चुका है। इससे पहले दोनों उत्तराखंड के नैनीताल के हनुमानगढ़ में हनुमान समेत देवी देवताओं और नीम करोली बाबा के दर्शन किए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं।

After the heated argument with Naveen-ul-Haq & Gautam Gambhir during #RCBvsLSG match. Both Virat Kohli & Anushka Sharma seen visiting a temple. pic.twitter.com/LvRmDOo2Xk