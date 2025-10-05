Virat Kohli और Anushka Sharma की शादी में बारिश ने ऐन मौके पर कर दिया था सबकुछ चौपट, रातोंरात बदला गया मंडप
विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की शादी 2017 में इटली में हुई थी। वेडिंग फ़ोटोग्राफर विशाल पंजाबी ने बताया कि बारिश की वजह से शादी में दिक्कतें आई थीं और मंडप को आखिरी समय में बदलना पड़ा। वेडिंग प्लानर पूरी रात मंडप शिफ्ट करने में व्यस्त रहीं। इस प्राइवेट सेरेमनी में केवल 40 लोग मौजूद थे।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बी टाउन के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक हैं और इस बात में कोई संदेह नहीं है। कपल अपनी प्यारी दोस्ती से लोगों का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इस जोड़े ने 2017 में शादी की थी और अब वे दो प्यारे बच्चों, अकाय और वामिका के माता-पिता हैं।
बारिश की वजह से हई दिक्कत
अनुष्का और विराट ने इटली में एक निजी समारोह में शादी की, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए। अब, हाल ही में एक इंटरव्यू में, इस जोड़े के वेडिंग फ़ोटोग्राफर विशाल पंजाबी ने बताया कि कैसे उनकी शादी में मुश्किल आए गई थी और बारिश ने सबकुछ चौपट कर दिया था।
यह भी पढ़ें- 'इसे रॉड मारूंगी...', एक एक्टर के चक्कर में Anushka Sharma और Priyanka Chopra के बीच हो गई थी बहस
रातभर सो नहीं पाई थी वेडिंग प्लानर
आधुनिका सिंह के यूट्यूब चैनल से बात करते हुए विशाल पंजाबी ने बताया कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी शूट करने के लिए पहुंचे तो वहां बारिश हो रही थी और आखिरी समय में शादी की जगह बदल दी गई थी। फोटोग्राफर ने आगे बताया कि कपल की वेडिंग प्लानर उस रात बिल्कुल भी नहीं सो पाईं, क्योंकि वह मंडप को दूसरी जगह शिफ्ट करने में व्यस्त थीं। विशाल ने कहा, हमें अंत तक नहीं पता था कि हम किसकी शादी शूट करने जा रहे हैं। यह एक सीक्रेट इवेंट था जिसमें घर-परिवार के केवल 40 लोग शामिल हुए थे। अचानक बारिश हो गई जिससे शादी का मंडप पूरा खराब हो गया। तब वेडिंग प्लानर्स को शादी की दूसरी लोकेशन खोजने के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ी।
कपल ने नहीं देखा था मेरा काम- विशाल
उनकी वेडिंग प्लानर देविका नारायण पूरी रात सोई नहीं क्योंकि उन्होंने पूरी रात मंडप शिफ्ट करने में बिताई। विराट और अनुष्का ने विशाल का कोई काम नहीं देखा था लेकिन उन्हें अपने वेडिंग प्लानर्स पर बहुत भरोसा था। विशाल ने कहा कि जब वो पहली बार मिले तो काफी प्यारे थे और उनका स्वागत किया। विशाल ने कहा, 'उन्होंने मुझे पूरी जगह दी। मुझे शादी में एक खास तरह का सूफीपन महसूस हुआ। ईश्वर की आध्यात्मिकता और एक-दूसरे के लिए एक दिव्य प्रेम था। और यह दिव्य एहसास था।'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।