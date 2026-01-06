Vinod Mehra थे पहले पति... घर से भागकर की दूसरी शादी... रोचक है 70s की इस एक्ट्रेस की कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के ऐसे अभिनेता के बारे में जिक्र किया जाए तो जो अपने एक्टिंग करियर से ज्यादा असल जिंदगी के मसलों को लेकर चर्चा में रहा था तो वह कोई और नहीं बल्कि विनोद मेहरा थे। 1980 में विनोद ने बॉलीवुड की एक फेमस अदाकारा संग शादी रचाई थी, जो लंबे समय तक नहीं चल सकी।

6 जनवरी यानी आज उसी अभिनेत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसकी कहानी काफी रोचक है। विनोद मेहरा संग तलाक के बाद उस एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा के एक मशहूर फिल्ममेकर संग दूसरी शादी रचाई थी, लेकिन घर से भागकर। आइए जानते हैं यहां किस अभिनेत्री के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

कौन है 70 के दशक की लेडी सुपरस्टार इस लेख में जिस एक्ट्रेस के बारे में बात की जा रही है, उसने ग्लैमर्स दी दुनिया में अपनी सादगी से हर किसी की दिल जीत लिया था। 70 से लेकर 80 के दशक में बैक टू बैक हिट्स मूवीज देकर वह अदाकारा एक वक्त पर रेखा और जया बच्चन जैसी अभिनेत्रियों से सफल मानी जाती थी। लेकिन दूसरी शादी के बाद उस एक्ट्रेस ने एक्टिंग को अचानक से छोड़ दिया था। दरअसल यहां जिक्र एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी का किया जा रहा है।

चूंकि बिंदिया गोस्वामी के परिवार वाले उनकी इस शादी के खिलाफ थे तो इस कारण बिंदिया और जेपी ने घर से भागकर शादी करना मुनासिब समझा। हालांकि दूसरी वेडिंग के बाद बिंदिया ने एक्टिंग छोड़ दी और परिवार संग जीवन बीतना शुरू किया।