Vinod Mehra थे पहले पति... घर से भागकर की दूसरी शादी... रोचक है 70s की इस एक्ट्रेस की कहानी

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:39 PM (IST)

    विनोद मेहरा सिनेमा जगत के वह कलाकार थे, जो अपने प्रोफेशनल करियर के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। लेकिन क्या आपको इस बात का जानकारी

    कौन थीं विनोद मेहरा की दूसरी पत्नी (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के ऐसे अभिनेता के बारे में जिक्र किया जाए तो जो अपने एक्टिंग करियर से ज्यादा असल जिंदगी के मसलों को लेकर चर्चा में रहा था तो वह कोई और नहीं बल्कि विनोद मेहरा थे। 1980 में विनोद ने बॉलीवुड की एक फेमस अदाकारा संग शादी रचाई थी, जो लंबे समय तक नहीं चल सकी।

    6 जनवरी यानी आज उसी अभिनेत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसकी कहानी काफी रोचक है। विनोद मेहरा संग तलाक के बाद उस एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा के एक मशहूर फिल्ममेकर संग दूसरी शादी रचाई थी, लेकिन घर से भागकर। आइए जानते हैं यहां किस अभिनेत्री के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 

    कौन है 70 के दशक की लेडी सुपरस्टार 

    इस लेख में जिस एक्ट्रेस के बारे में बात की जा रही है, उसने ग्लैमर्स दी दुनिया में अपनी सादगी से हर किसी की दिल जीत लिया था। 70 से लेकर 80 के दशक में बैक टू बैक हिट्स मूवीज देकर वह अदाकारा एक वक्त पर रेखा और जया बच्चन जैसी अभिनेत्रियों से सफल मानी जाती थी। लेकिन दूसरी शादी के बाद उस एक्ट्रेस ने एक्टिंग को अचानक से छोड़ दिया था। दरअसल यहां जिक्र एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी का किया जा रहा है। 

    जी हां बिंदिया अपने जमाने में हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेज में शुमार हुआ करती थीं। उन्होंने गोलमाल, खट्टा मीठा और जानी दुश्मन जैसी कई सफल मूवीज में काम किया। बिंदिया ने पहली शादी 18 साल की उम्र में विनोद मेहरा संग की थी। लेकिन कुछ सालों बाद उनकी शादी टूट गई और तलाक हो गया। इसके बाद 1985 में बिंदिया ने फिल्ममेकर जेपी दत्ता को अपना हमसफर बनाया।

    चूंकि बिंदिया गोस्वामी के परिवार वाले उनकी इस शादी के खिलाफ थे तो इस कारण बिंदिया और जेपी ने घर से भागकर शादी करना मुनासिब समझा। हालांकि दूसरी वेडिंग के बाद बिंदिया ने एक्टिंग छोड़ दी और परिवार संग जीवन बीतना शुरू किया। 

    बिंदिया की बेटी बड़ी फिल्ममेकर

    बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता की एक बेटी भी है, जिसका नाम निधि दत्ता है। गौरतलब है कि निधि बतौर निर्माता हिंदी सिनेमा में एक्टिव हैं और जल्द ही उनकी नई फिल्म बॉर्डर 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

