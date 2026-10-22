'ये मेरे लिए अपमानजनक...'विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना संग सगाई के रूमर्स पर जताई नाराजगी, दिखाई असली अंगूठी
विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना संग अपनी सगाई की अफवाहों पर करण जौहर के शो में सफाई दी। उन्होंने बताया ...और पढ़ें
HighLights
विजय देवरकोंडा ने सगाई की अफवाहों पर सफाई दी
रश्मिका के हाथ में दिखी अंगूठी पर नाराजगी जताई
एक्टर ने खुद खरीदी अंगूठियां दिखाईं
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) हाल ही में करण जौहर के शो कॉफी विद करण के सीजन 9 (Koffee With Karan) में आए थे। यहां कपल ने अपनी शादी से लेकर डेटिंग और अन्य मुद्दों पर कई सारी बातें की।
साल 2025 में उड़ी थी सगाई की अफवाह
इसी के साथ एक्टर ने इस बात पर भी सफाई दी जिसमें रश्मिका के हाथों में अंगूठी दिखाई देने पर ये अफवाह उड़ी थी कि कपल ने बहुत पहले सगाई कर ली थी। विजय ने बताया कि उन्होंने असल में रश्मिका के लिए कौन सी अंगूठियां खरीदी थीं।
एक्टर ने शादी से पहले उड़ी एक अफवाह को लेकर नाराजगी भी जताई जिसमें फैंस ने सगाई की अंगूठी को लेकर रूमर्स फैलाए थे।
अफवाहों से परेशान हो गए थे विजय
विजय ने बताया कि रश्मिका मंदाना द्वारा एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पहनी गई अंगूठी को उनकी 'सगाई की अंगूठी' बताया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की अटकलें काफी परेशान करने वाली थीं और उन्होंने रश्मिका से कहा कि वो वह ज्वेलरी दिखाएं जो उन्होंने उनके लिए चुनी थी।
विजय ने कहा,'मुझे इस बात से बहुत चिढ़ हुई कि लोगों ने रश्मिका के हाथ में देखी गई एक अंगूठी को 'सगाई की अंगूठी' बता दिया। मैं आम तौर पर ऐसी बातों से परेशान नहीं होता, लेकिन अगर लोगों को लगता है कि मैं ऐसी अंगूठी खरीदूंगा, तो यह मेरे लिए अपमानजनक है।'View this post on Instagram
एक्टर ने अपनी रियल इंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए कहा कि ये रही वो अंगूठियां।
क्या वाकई रश्मिका ने गुपचुप की थी सगाई?
जब रश्मिका ने अंगूठियां दिखाईं, तो विजय ने अपनी पसंद के बारे में बताया। उन्होंने कहा,'ये वो अंगूठियां हैं जो मैंने उनके लिए ली हैं, क्योंकि यह मेरा स्टाइल है।' बता दें कि अक्टूबर 2025 में रश्मिका मंदाना ने अपने पेट डॉगी के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उनके हाथों में एक अंगूठी दिखाई दे रही है। फैंस ने इसे सगाई वाली अंगूठी बताया था। तब ऐसी अफवाह उड़ी थी कि एक्ट्रेस ने गुपचुप सगाई कर ली है।
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