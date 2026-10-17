पहले दिन Ranabaali का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, Jailer 2 की नाक के नीचे उड़ाया मोटा पैसा; बॉलीवुड मूवीज पर भी भारी
Ranabaali Day 1 Box Office Collection: विजय देवरकोंडा स्टारर फिल्म रणबाली सिनेमाघरों में आ गई है। फिल्म ने पहले दिन कितना कमाया है, जानिए...
HighLights
रणबाली ने पहले दिन दुनियाभर में धांसू कमाया
विजय की फिल्म ने बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ा
16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोस्ट एंटीसिपेटेड पीरियड ड्रामा रणबाली (Ranabaali) सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म को लेकर काफी बज था। अब पहले दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर ली है? चलिए आपको इस बारे में बताते हैं...
16 अक्टूबर को रणबाली बड़े पर्दे पर आई। इस फिल्म का क्लैश बॉलीवुड फिल्मों नई नवेली (Nayyi Navelli) और प्रहार (Prahaar) के साथ हुआ। यहां तक कि एक दिन पहले ही रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 (Jailer 2) भी रिलीज हुई। ऐसे में रणबाली के लिए कॉम्पटीशन तगड़ा था।
दो फिल्मों से हुआ था क्लैश
मगर इस तगड़े कॉम्पटीशन में रणबाली की जीत हुई। विजय देवरकोंडा की इस फिल्म ने पहले ही दिन नई नवेली और प्रहार को पछाड़ दिया है और बॉक्स ऑफिस पर धांसू ओपनिंग की है।
भारत में कितना हुआ रणबाली का कलेक्शन?
सैकनिल्क के मुताबिक, रणबाली ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 9.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 10.75 करोड़ रुपये हो गया है।
रणबाली का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
भारत के अलावा रणबाली की कमाई विदेशों में भी खूब हुई है। इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 5.40 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। इस हिसाब से फिल्म का पहले दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 16.15 करोड़ रुपये के करीब है।
नई नवेली-प्रहार को छोड़ा पीछे
दूसरी ओर नई नवेली ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ रुपये कमाए, जबकि दुनियाभर में कमाई 4.6 करोड़ के करीब है। दूसरी ओर राजकुमार राव की फिल्म प्रहार (Prahaar) की ओपनिंग 2.35 करोड़ रुपये के साथ हुई। इसने वर्ल्डवाइड 3.52 करोड़ रुपये कमाया है।
रणबाली की स्टार कास्ट
राहुल सांकृत्यायन के निर्देशन में बनी रणबाली में विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में हैं। 1870s में सेट फिल्म की कहानी एक विद्रोही योद्धा की है, जो दक्षिण भारत में भीषण अकाल के दौरान अपने क्षेत्र और लोगों की रक्षा करते हुए एक ब्रिटिश कमिश्नर का सामना करता है।
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