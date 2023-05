नई दिल्ली, जेएनएन।Vijay 69 First Poster: यश राज फिल्म्स ने हाल ही में इस साल की अपनी तीसरी फिल्म 'विजय 69' का पहला पोस्टर रिलीज किया है। फिल्म के पोस्टर में अनुपम खेर एक साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। 'विजय 69' फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज ना होने कर ओटीटी पर रिलीज की जाएगी।

फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए यश राज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा- यह मजेदार होने वाली है, विशेष सवारी! हमें घोषणा करते हुए खुशी हो रही है यश राज एंटरटेंमेंट की तीसरी परियोजना Vijay 69 ओटीटी के लिए एक डिफरेंट स्लाइस-ऑफ-लाइफ फिल्म है। ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो 69 साल की उम्र में ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला करता है।

We are happy to announce @YRFEnt 's 3rd project #Vijay69 : a quirky slice-of-life film for OTT about a man who decides to compete in a triathlon contest at the age of 69. pic.twitter.com/LiR7GkRTgY

पोस्टर शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा- 69 साल का युवा होना अच्छा है! में अभिनय करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं YRFEnt Vijay69 इन लीड: ओटीटी के लिए एक डिफरेंट स्लाइस-ऑफ-लाइफ फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो 69 साल की उम्र में ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला करता है। आइए शो को सड़क पर ले जाएं! मेरा 537वां!

Super excited to be starring in @YRFEnt’s #Vijay69 in the lead : a quirky slice-of-life film for OTT about a man who decides to compete in a triathlon contest at the age of 69. Let’s put the show on the road! 🏊🏻🚴🏻🏃🏻My #537th!😍 pic.twitter.com/IViM3K7PdA— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 4, 2023