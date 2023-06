Neeyat Teaser: जासूस मीरा राव बनकर विद्या बालन सुलझाएंगी मर्डर मिस्ट्री, 'नीयत' का टीजर हुआ रिलीज

नई दिल्ली, जेएनएन। एक्ट्रेस विद्या बालन (Vidya Balan) फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना नाम हैं। उन्होंने अक्सर वैसे फिल्में की हैं, जिनकी हीरो वह खुद हों। 'डर्टी पिक्चर', 'कहानी' जैसी फिल्में इन बातों का सटीक उदाहरण है। कई धमाकेदार फिल्में डिलीवर करने के बाद विद्या बालन अब 'नीयत' से एंटरटेरमेंट करने के लिए तैयार हैं।

अनु मेनन द्वारा निर्देशित यह सस्पेंस से भरी फिल्म है। विद्या बालन इस मूवी में जासूस मीरा राव के रोल में नजर आएंगी, जो एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करती देखी जाएंगी। एक्ट्रेस ने हाल ही में फिल्म का टीजर जारी किया है, जिसे देखने के बाद फैंस ने कमेंट किया कि वह इस मूवी की रिलीज का इंतजार नहीं कर सकते। फिल्म का ट्रेलर कल रिलीज होगा।

विद्या बालन ने फिल्म का टीजर शेयर किया, जिसकी शुरुआत एक आवाज के साथ होती है। टीजर के वॉइसओवर में कहा जाता है, ''संदिग्ध आ रहे हैं, मकसद बन रहे हैं, तैयार हो जाओ दोस्तों, एक सीक्रेट आ रह है।'' जैसा की समझ में आ रहा है, फिल्म की कहानी मर्डर मिस्ट्री के आसपास घूमती है। हालांकि, असली कातिल कौन है? यह देखना काफी दिलचस्प होगा।

A world of mysteries and motives will be revealed.

A world of mysteries and motives will be revealed.

Stay tuned…#Neeyat releases on 7th July, only in theatres.