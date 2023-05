बहन कृष्णा के पेट पर टाइगर श्रॉफ ने मजाक में मारे घूसे, व्यायाम का ये तरीके देख कुछ यूजर्स की छूटी हंसी

नई दिल्ली, जेएनएन। फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी ब्यूटी और हेल्थ को लेकर काफी अलर्ट रहते हैं। फिजीक को मेंटेन रखने के लिए खाने-पीने के मामले में उनकी सख्त रवैया अपनाना पड़ता है, और बात जब इंडस्ट्री के फिट एक्टर्स की आती है, तो टाइगर श्रॉफ को नहीं भूला जा सकता।

टाइगर श्रॉफ का 'हीरोपंति' से लेकर अब तक बेहतरीन सफर रहा है। फैंस उनकी डांसिंग और टोन्ड बॉडी के भी कायल है, जस पर उन्होंने बचपन के दिनों से लेकर खूब मेहनत की है। टाइगर श्रॉफ मार्शल आर्ट्स में हाथ आजमा चुके हैं, और ब्रूस ली को अपना आदर्श मानते हैं। वह अपने वर्कआउट को लेकर जुनूनी हैं, और एक्सरसाइज करना उनका डेली रूटीन है।

टाइगर तरह-तरह की एक्सरसाइज करते हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें बहन कृष्णा के साथ एक्सरसाइज करते देखा जा सकता है। टाइगर बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर कृष्णा के पेट पर मारते देखे जा सकते हैं। एक्टर के इस तरह एक्सरसाइज करने को जहां कुछ लोगों ने पसंद किया, तो कुछ ने उन्हें ट्रोल भी किया।

That’s how we roll 💪🏻🥊 #JustKiddin 😂🙌🏻

Never a dull moment when these two are around @iTIGERSHROFF #KrishnaShroff 🙌🏻

.#MMA #MMAMatrix #TigerShroff #KrishnaShroff pic.twitter.com/XTgMV5kWf2— Mma Matrix Gym (@MmaMatrix) May 26, 2023