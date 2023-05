IIFA स्टेज पर विक्की कौशल ने किया पत्नी कटरीना के गाने 'शीला की जवानी' पर डांस, गिरते-गिरते बचे एक्टर

नई दिल्ली, जेएनएन। Vicky Kaushal Dance Sheila Ki Jawani: हर साल की तरह इस साल भी 'अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार' (आईफा 2023) का आगाज हो चुका है। इस बार भी ये अवॉर्ड नाइट अबू धाबी के यास आइलैंड में हो रही है। इस इवेंट की शुरुआत 25 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हुई। इस हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अवॉर्ड नाइट में सिनेमा जगत के सितारों की महफिल सज रही है।

ऐसे में सोशल मीडिया पर सेलेब्स के वीडियो और तस्वीर वायरल हो रही है। इसी बीच अब एक्टर विक्की कौशल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमे विक्की आईफा के स्टेज पर डांस करते नजर आ रहे है। एक्टर का यह डांस कोई परफॉर्मेंस नहीं है बल्कि सारा अली खान और राखी से साथ अपनी ही मस्ती में स्टेज पर ठुमके लगा रहे है।

वीडियो में विक्की कौशल, सारा अली खान और बॉलीवुड की ड्राम गर्ल राखी सांवत नजर आ रही है। बैगग्राउंड में कटरीना कैफ का गाना शीला की जवानी बजचा नजर आ रहा है और तीना इसपर जमकर ठुमके लगाते नजर आ रहे है। ऐसे में अचानक राखी डांस करते हुए थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिस वजह से विक्की कौशल का पैर उनकी ड्रेस में अटक जाता है और वह बीच स्टेज पर गिरते-गिरते बचते है। इस दौरान सारा रेड कलर के लहंगे में नजर आ रही है तो वहीं राखी भी हॉट रेड कलर की ड्रेस में दिखाई दे रही है।

Rakhi just knocked Vicky over while dancing to sheila ki jawani 😭🙏🏻 pic.twitter.com/Upe806OAc0