इतिहास के पन्नों को उकेरती Vettuvam, इस तारीख को सिनेमाघरों में देगी दस्तक; बॉक्स ऑफिस पर टूटेगा रिकॉर्ड?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा की मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्मों में से एक 'वेट्टुवम' (Vettuvam) की रिलीज डेट पर मुहर लग गई है। सितंबर महीने में फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी। टाइटल रिवील करने के साथ-साथ मेकर्स ने बिहाइंड द सीन की झलकियां दिखाई थीं जिसमें कलाकारों का इंटेंस लुक देखने को मिला था।

अब नए पोस्टर के साथ अनाउंस कर दिया गया है कि आखिर यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। यह फिल्म जमीन पर कब्जे की लड़ाई और प्राचीन मार्शल आर्ट के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें बड़े लेवल के एक्शन सीक्वेंस भी दिखाया जाएगा।

वेट्टुवम की रिलीज डेट फिल्म को लेकर लंबे समय से लोगों के बीच चर्चा हो रही है। मूवी लवर्स फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार कर रहे थे जोकि अब खत्म हुआ। पा. रंजीत (Pa Ranjith) के निर्देशन में बनने वाली यह फिल्म अगले साल यानी 2027 में पोंगल के अवसर पर रिलीज होगी।

View this post on Instagram A post shared by Neelam Productions (@neelam_productions) 'वेट्टुवम' की रिलीज डेट का ऐलान करते हुए मेकर्स ने एक धांसू पोस्टर भी शेयर किया है जिसमें लड़ाई की झलक देखी जा सकती है। इस पोस्टर रिलीज के साथ कैप्शन में लिखा गया है, "अपनी कमर कस लें, क्योंकि आप ऐसी ताकतों का पागलपन देखने वाले हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।" पांच सितारों ने किया है डब फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट के बाद से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में जब टीम ने द वर्ल्ड ऑफ वेट्टुवम के इंट्रोडक्शन वीडियो को जारी किया, तब उसके अलग-अलग भाषाओं में जारी किए गए वॉयसओवर्स ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा।