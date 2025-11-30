Language
    दिग्गज कन्नड़ एक्टर Umesh का निधन, 4 साल की उम्र में शुरू कर दी थी एक्टिंग

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:04 PM (IST)

    एम एस उमेश के नाम से मशहूर कन्नड़ फिल्म अभिनेता मैसूर श्रीकांतय्या उमेश का कैंसर से संघर्ष के बाद रविवार को निधन हो गया। वह 80 साल के थे। किदवई अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्होंने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया है।

    दिग्गज अभिनेता उमेश का निधन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 350 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले अनुभवी कन्नड़ अभिनेता उमेश का रविवार, 30 नवंबर, 2025 को निधन हो गया। वह 80 साल के थे और कथित तौर पर स्टेज-4 के लिवर कैंसर से जूझ रहे थे।

    चार साल की उम्र में की थी शुरुआत

    उमेश का जन्म 24 अप्रैल, 1945 को मैसूर में हुआ था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत चार साल की उम्र में की थी जब उन्होंने 'लंचवतार' फेम मास्टर के. हिरण्यय्या के थिएटर ग्रुप में एक भूमिका निभाई थी। बाद में, वह गुब्बी वीरन्ना के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए।

    उमेश को फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा ब्रेक 1960 में मिला जब उन्होंने फिल्म 'मक्कल राज्य' में मुख्य भूमिका निभाई। शुरुआत के बाद उनके फिल्मी करियर में एक ठहराव सा आ गया, जो बेहद संघर्ष से भरा हुआ था। मजबूरन उन्हें थिएटर की ओर वापस लौटना पड़ा।

    इन फिल्मों से अभिनय में छोड़ी छाप

    हालांकि साल 1977 में 'कथा संगम' के माध्यम से उन्हें अगला ब्रेक मिला। तब से, उमेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।उन्होंने 'नागरा होले' (1978), 'गुरु शिष्यरु' (1981), 'अनुपमा' (1981), 'कामना बिल्लू' (1983) और 'वेंकट इन संकटा' (2007) जैसी फिल्मों में अभिनय किया।

    इन एक्टर्स के साथ कर चुके हैं काम

    अभिनेता ने अपने समय के सभी प्रमुख कन्नड़ अभिनेताओं के साथ काम किया, जिनमें कन्नड़ मैटिनी आइडल राजकुमार, विष्णु वर्धन, अंबरीश, श्रीनाथ, शंकर नाग, अनंत नाग, अरविंद रमेश, बी सरोजा देवी और भारती शामिल हैं। उन्होंने तमिल अभिनेता शिवाजी गणेशन और रजनीकांत के साथ भी अभिनय किया है।

    गुरु शिष्यारू और प्रतिष्ठित कॉमेडी गोलमाल राधाकृष्ण जैसी फिल्मों में उनके यादगार अभिनय को अक्सर प्रशंसकों और आलोचकों की ओर से खूब पसंद किया जाता है। इसमें कॉमेडी और भावना की गहराई का भरपूर संगम देखने को मिला।

