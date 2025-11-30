दिग्गज कन्नड़ एक्टर Umesh का निधन, 4 साल की उम्र में शुरू कर दी थी एक्टिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 350 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले अनुभवी कन्नड़ अभिनेता उमेश का रविवार, 30 नवंबर, 2025 को निधन हो गया। वह 80 साल के थे और कथित तौर पर स्टेज-4 के लिवर कैंसर से जूझ रहे थे।

चार साल की उम्र में की थी शुरुआत उमेश का जन्म 24 अप्रैल, 1945 को मैसूर में हुआ था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत चार साल की उम्र में की थी जब उन्होंने 'लंचवतार' फेम मास्टर के. हिरण्यय्या के थिएटर ग्रुप में एक भूमिका निभाई थी। बाद में, वह गुब्बी वीरन्ना के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए।

इन फिल्मों से अभिनय में छोड़ी छाप हालांकि साल 1977 में 'कथा संगम' के माध्यम से उन्हें अगला ब्रेक मिला। तब से, उमेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।उन्होंने 'नागरा होले' (1978), 'गुरु शिष्यरु' (1981), 'अनुपमा' (1981), 'कामना बिल्लू' (1983) और 'वेंकट इन संकटा' (2007) जैसी फिल्मों में अभिनय किया।