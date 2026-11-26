वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया का हुआ पैचअप? एक्ट्रेस की बर्थडे पोस्ट के कमेंट ने खींचा फैंस का ध्यान
वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया के ब्रेकअप की खबरों के बीच, ओरी ने तारा के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो शेयर किया है।
HighLights
वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया का हुआ पैचअप
ओरी ने तारा के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर किया
जाह्नवी कपूर ने वीर को कॉन्सर्ट में न जाने की सलाह दी
एंटरटेंनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। वीर पहाड़िया (Veer Pahariya) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) के ब्रेकअप की खबर लंबे समय से सोशल मीडिया पर चर्चा में थी। कपल ने साल 2025 में डेट करना शुरू किया था और इसी साल दिसंबर में दोनों पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के कॉन्सर्ट में नजर आए।
इसके बाद खबर आई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोनों ने अपने ब्रेकअप की खबर कंफर्म नहीं की थी लेकिन इसके बाद से ये साथ में कभी दिखाई नहीं दिए जिससे फैंस ने अंदाजा लगाया कि वाकई में दोनों का ब्रेकअप हो गया है। हालांकि अभी तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के फैंस के लिए गुड न्यूज है।
वीर ने किया तारा की पोस्ट पर कमेंट
इन अफवाहों के बीच, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरी ने अभिनेत्री तारा के साथ मिलकर उनके घर पर हुए एक प्राइवेट बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर किया। इसमें वीर के कमेंट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने पोस्ट के नीचे केक और व्हाइट हार्ट वाला इमोजी बनाकर कमेंट किया, जिससे उनके बीच फिर से सब कुछ ठीक होने की अटकलें तेज हो गईं हैं।
View this post on Instagram
वीर के इस कमेंट के बाद से फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या एक्स-कपल ने अपने रिलेशनशिप को दूसरा चांस देने का निर्णय किया है। कई यूजर्स हार्ट वाला इमोजी बनाकर दोनों से फिर से पैचअप करने की बात कहने लगे।
कॉफी विद करण में आई थीं जाह्ववी
हालांकि, न तो तारा और न ही वीर ने इन अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही इस बात की पुष्टि की है कि वे फिर से साथ आ गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस साल की शुरुआत में, जाह्नवी कपूर वरुण धवन के साथ 'कॉफी विद करण' के सीजन 9 में नजर आई थीं। रैपिड-फायर राउंड के दौरान, करण जौहर ने जाह्नवी से पूछा कि वह वीर को डेटिंग के बारे में क्या सलाह देंगी।
इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'उसे कभी किसी कॉन्सर्ट में मत ले जाना।' जाह्नवी वीर के भाई शिखर पहाड़िया को डेट कर रही हैं। ब्रेकअप की अफवाहों के बीच जाह्नवी के जवाब ने दर्शकों का ध्यान खींचा। कुछ लोगों ने इसे एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट से जुड़े विवाद से जोड़कर देखा। हालांकि, इस कथित ब्रेकअप के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।