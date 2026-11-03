Parwana में रोमांस फरमाएंगे तारा सुतारिया-आदित्य रॉय कपूर, संजय गुप्ता को समर्पित होगी म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर, मिलाप जावेरी के अपकमिंग प्रोजेक्ट में एक साथ काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये दोनों 'परवाना' नाम की एक दमदार म्यूजिकल लव स्टोरी में पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे।

आदित्य रॉय कपूर और तारा सुतारिया पहली बार साथ आएंगे नजर 'परवाना' (Parwana) के जरिए तारा सुतारिया (Tara Sutaria) और मिलाप जावेरी 2019 की फिल्म 'मरजावां' के बाद फिर से साथ आ रहे हैं, वहीं इस फिल्म में तारा सुतारिया पहली बार आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) के साथ स्क्रीन पर नजर आएंगी।

संजय गुप्ता को समर्पित है 'परवाना' हाल ही में एक इंटरव्यू में, मिलाप ने बताया कि 'शूटआउट एट लोखंडवाला' के डायरेक्टर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) के दुखद निधन से कुछ दिन पहले ही उनकी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने संजय गुप्ता के साथ अपनी नई फिल्म का टाइटल भी शेयर किया था।

'वैरायटी इंडिया' के अनुसार, मिलाप ने कहा, 'हमारी मुलाकात 10 दिन पहले हुई थी और मैंने उन्हें अपनी अगली फिल्म का टाइटल बताया था। वे खुशी से उछल पड़े और बोले, 'मिलाप, इसी टाइटल वाली ओरिजिनल फिल्म को मेरे पिता ने प्रोड्यूस किया था'।

मिलाप जावेरी ने आगे कहा, 'उस पल मुझे जो खुशी महसूस हुई और मुझ पर आपको जो गर्व था, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि यह फिल्म उनके गुरुजी को समर्पित होगी। मिलाप जावेरी और संजय गुप्ता के कोलेबोरेशन मिलाप के करियर में संजय गुप्ता का योगदान सिर्फ एक प्रोफेशनल साझेदारी से कहीं बढ़कर था। इतने सालों में, दोनों के बीच एक गहरा क्रिएटिव रिश्ता रहा और उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम किया।