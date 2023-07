Varun Tej और Lavanya Tripathi करेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग, इस खूबसूरत जगह पर लेंगे सात फेरे

Varun And Lavanya Wedding Destination वरुण तेज (Varun Tej) ने 9 जून को गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस लावण्या त्रिपाठी से सगाई की थी। अब खबर है कि कपल जल्द ही शादी करने वाला है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने डेस्टिनेशन वेडिंग करने का फैसला कर रहा है। कपल ने अपनी ये डेस्टिनेशन वेडिंग बेहद सिंपल रखने का फैसला किया है।

Varun Tej and Lavanya Tripathi destination wedding

