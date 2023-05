The Kerala Story के सपोर्ट में उतरीं स्मृति ईरानी, कहा- विरोध वही कर रहे हैं जो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं

नई दिल्ली, जेएनएन। The Kerala Story: इन दिनों देश भर में फिल्म 'द केरला स्टोरी' एक ऐसा मुद्दा बनी हुई है, जिसने लोगों को दो भाग में बांट दिया है। इसे लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। इस फिल्म को देखने के बाद कई लोग अपनी-अपनी राय रख चुके हैं। वहीं अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी इसपर रिएक्शन सामने आया है।

फिल्म देखने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन लोगों का निशाना साधा है जो इसका विरोध कर रहे है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जो राजनीतिक दल इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। एक मां होने के नाते ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं। ऐसे राजनीतिक दल जो अपने देश के नागरिकों से अत्याचार को भुला दें वो लोग ऐसी आतंकी साजिशों के साथ खड़े हुए माने जा सकते हैं। बता दें, स्मृति ये फिल्म देखने चाणक्यपुरी के थिएटर पहुंची थी।

