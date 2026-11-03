Sunny Deol की 29 साल पुरानी कल्ट फिल्म से मिली 'उड़ता तीर' बनाने की प्रेरणा, फिल्म के डायरेक्टर ने किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आकाश कौशिक ने हाल ही में आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म 'उड़ता तीर' के साथ निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है। 23 अक्टूबर को रिलीज हुई यह फिल्म देशभक्ति पर आधारित सिनेमा से प्रेरित है, लेकिन इस जॉनर को एक बिल्कुल अलग और अनोखे अंदाज में पेश करती है।

सनी देओल की 'बॉर्डर' से मिली प्रेरणा फिल्ममेकर ने बताया कि 'बॉर्डर' (Border) जैसी देशभक्ति फिल्मों के प्रति उनके लगाव ने उन्हें एक ऐसी कल्पना करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें भारत के पड़ोसी देश 'जय हिंद' और 'भारत माता की जय' जैसे नारे लगा रहे हों। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यह अनोखा विचार कैसे आया और वे इसे पर्दे पर लाने के लिए इतने उत्साहित क्यों थे।

उन्होंने आगे बताया, 'तभी मैंने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पड़ोसी देश भी ये शब्द बोलें? बस यहीं से मेरे दिमाग में यह विचार आया और मैं तुरंत इसे लेकर बहुत उत्साहित हो गया। मुझे पता था कि यह एक बहुत ही अनोखा विचार है और यह पर्दे पर बहुत अच्छा काम करेगा'।

'उड़ता तीर' को लेकर पहले घबराए हुए थे मेकर्स फिल्म निर्माता ने 'उड़ता तीर' (Udta Teer) को एक ऐसी फिल्म बताया जो किसी पारंपरिक ढांचे का पालन नहीं करती, क्योंकि इसमें कई अलग-अलग जॉनर का मिश्रण है। उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन है कि शुरुआत में सभी थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन सबने पूरा सहयोग दिया। फिल्म को मिल रहा प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि प्रोड्यूसर्स को खूब मुनाफा हो और फिल्म को आगे भी ऐसा ही प्यार मिलता रहे'।