पत्नी दीपा के साथ Udit Narayan ने गाया था नेपाल का लोक संस्कृति गीत, इंटरनेट पर वायरल हुआ गाना; बनी लाखों रील्स

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। उदित नारायण (Udit Narayan) ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार गाने दिए हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा कई अलग-अलग भाषाओं में तकरीबन पूरे करियर में 25 हजार से अधिक गाने गाए हैं।

अब हाल ही में 90 के दशक के मशहूर सिंगर का एक गाना बहुत ही तेजी के साथ इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जो नेपाली भाषा में है और वहां की संस्कृति से जुड़ा है। कौन सा है ये गाना जिस पर झूम रहा है पूरा इंटरनेट और नेपाल के लोगों के लिए क्या है इसका महत्व, चलिए बताते हैं।

21 साल पहले उदित नारायण ने गाया था पारंपरिक गाना उदित नारायण (Udit Narayan) की आवाज में गाए जिस मधुर गाने का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहे हैं, वह साल 2005 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म मुगलन का है। ये नेपाली भाषा में बनी फिल्म है। मूवी के वैसे तो सभी गाने हिट रहे, लेकिन जो गीत लोगों के दिलों में उतर गया, उसका टाइटल है 'दशैं आयो' (Dashain Aayo Song)।

इस गाने को उदित नारायण ने अकेले नहीं गाया, बल्कि इसमें उनका साथ पत्नी दीपा नारायण ने भी दिया। इन दोनों के अलावा गाने में नारायण लामा, जूना परसाई ने गया। गाने का म्यूजिक अमूल कारकी ने दिया। गाना दिलीप रायामाझी, रमित धुंगाना और सुशील छेत्री पर फिल्माया गया है।

इंफ्लुएंसर ने फेस्टिवल के मौके पर शेयर किया गीत इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहे गीत को सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर रूही राय ने भी शेयर किया है, जो नेपाल से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने नेपाल के सबसे बड़े त्यौहारों में से एक दशैन के मौके पर वहां की लोक-संस्कृति से जुड़ा उदित नारायण की आवाज में गाए गीत 'दशैं आयो' को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए सभी को विश किया।