बॉलीवुड का सबसे दर्दभरा गाना, लिखते वक्त गीतकार के आंखों से बहने लगे थे आंसू; 130 करोड़ बार सुना गया गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ गीत दिल में उतर जाते हैं। उन्हें सुनते हुए आप गाने के हर बोल को महसूस कर सकते हैं। 7 साल पहले एक ऐसा ही बॉलीवुड सैड सॉन्ग (Bollywood Sad Song) आया था जिसने न केवल श्रोताओं को रुला दिया था, बल्कि इसे लिखते हुए खुद गीतकार भी भावुक हो गए थे।

यह गीत प्यार के खोने के दर्द को बयां करता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका के जाने का गम बयां कर रहा है और उसके दोबारा वापस आने की उम्मीद लगाए बैठा है। गाने के बोल जितने दिल छूने वाले हैं, उसे जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal) ने अपनी आवाज से और भी खूबसूरत बना दिया है।

बेस्ट सैड सॉन्ग्स की लिस्ट में है शुमार जिस गीत की हम बात कर रहे हैं, वो 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'मरजावां' (Marjaavaan) का गाना 'तुम ही आना' (Tum Hi Aana Song) है। यह गाना फिल्म के सबसे अहम सीन के दौरान फिल्माया गया है, जब जोया (तारा सुतारिया) की मौत हो जाती है और रघु (सिद्धार्थ मल्होत्रा) को जेल हो जाती है। यह पूरा सीन बहुत ही इमोशनल होता है और गाने के बोल इस सीन और दर्द को बयां करते हैं।

गाने को लिखते हुए रो पड़े थे गीतकार इस गीत को कुणाल वर्मा (Kunaal Vermaa) ने लिखा है। जब वह यह गाना लिख रहे थे, वह खुद भी इसे लिखते हुए रोने लगे थे। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो के जरिए रिवील किया था कि इस गाने को लिखते हुए उनके आंखों में भी आंसू आ गए थे। कुणाल के गाने को जुबिन नौटियाल ने सधी हुई आवाज में गाया। इस गाने का संगीत पायल देव ने तैयार किया था।