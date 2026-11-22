एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में आयोजित 'ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026' के दौरान टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) परफॉर्म करते नजर आए। 18 अक्टूबर को उन पर हुए हमले के बाद वे पहली बार पब्लिकली नजर आए।

एक्टर फुटबॉल ग्राउंड से घर लौट रहे थे, तब कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर कथित तौर पर गोलीबारी की थी। इस घटना के बाद यह उनकी पहली परफॉरमेंस थी। मंच पर रोशनी जगमगाते ही वे 'देवा श्री गणेशा' गाने पर परफॉर्म करते दिखे।

कई बड़े एक्टर्स भी होंगे शामिल शाह रुख खान, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार और विक्रांत मैसी भी 'ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026' में शामिल होने वाले हैं। दिव्या फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम मुंबई के मशहूर 'गेटवे ऑफ इंडिया' में हो रहा है। इस शाम शांति, साहस और मानवता की भावना का जश्न मनाने और सम्मान देने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां एक साथ जुटेंगी। यह सालाना आयोजन आतंकवाद के पीड़ितों और नायकों को श्रद्धांजलि देता है, साथ ही शांति, करुणा और एकजुटता के महत्व को भी उजागर करता है।