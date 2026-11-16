हमले के बाद काम पर लौटे Tiger Shroff, 17 साल पुराने गाने के रीमिक्स में आएंगे नजर; टीजर में दिखाए सिक्स पैक एब्स
अपनी कार पर हमले की घटना होने के कुछ हफ्तों बाद टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) काम पर लौट आए हैं ...और पढ़ें
HighLights
टाइगर श्रॉफ के गाने का टीजर रिलीज
कब रिलीज होगा तेनु लेके जाना सॉन्ग?
टाइगर ने फ्लॉन्ट किए सिक्स पैक एब्स
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 18 अक्टूबर को अपनी कार से जुड़ी गोलीबारी की घटना के बाद, टाइगर श्रॉफ वापस सेट पर लौट आए हैं। इसी बीच, अभिनेता ने अपने फैंस को अपने आने वाले गाने 'तेनु लेके जाना' की एक झलक दिखाई है।
टाइगर ने फ्लॉन्ट किए सिक्स पैक एब्स
गाने की इस झलक में टाइगर अपने सिक्स-पैक एब्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यह गाना 18 नवंबर को रिलीज होने वाला है। इस गाने के टीजर में वे केतिका शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं जिसमें दोनों की केमिस्ट्री काफी शानदार लग रही है।
केतिका ने इस गाने का टीजर रिलीज करते हुए लिखा, 'जो आगे आना वाला है उसका एक छोटा सा टीजर- तेनु लेके जाना, 18 नवंबर को होगा रिलीज।
पिछली महीने एक्टर की कार पर हुई थी गोलीबारी
बता दें कि 18 अक्टूबर को कुछ अज्ञात हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की गाड़ी पर कथित तौर पर गोलियां चलाईं, जब वह फुटबॉल ग्राउंड से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान बारूद और कार का शीशा टूटने की वजह से अभिनेता को मामूली चोटें आईं।
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टाइगर का वर्कफ्रंट
टाइगर श्रॉफ को पिछली बार ए. हर्षा की एक्शन थ्रिलर 'बागी 4' (Baaghi 4) में देखा गया था। इस फिल्म में संजय दत्त, हरनाज संधू, सोनम बाजवा, श्रेयस तलपड़े, महेश ठाकुर, सौरभ सचदेवा और उपेंद्र लिमये जैसे कलाकार भी शामिल हैं। साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
इसके बाद, वह रेमो डिसूजा के निर्देशन में बनने वाली एक ऐसी फिल्म में नजर आएंगे जिसका नाम अभी तय नहीं हुआ है। इस फिल्म में एल्विश यादव और अभिषेक बनर्जी भी नजर आएंगे।
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