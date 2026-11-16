हमले के बाद काम पर लौटे Tiger Shroff, 17 साल पुराने गाने के रीमिक्स में आएंगे नजर; टीजर में दिखाए सिक्स पैक एब्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 18 अक्टूबर को अपनी कार से जुड़ी गोलीबारी की घटना के बाद, टाइगर श्रॉफ वापस सेट पर लौट आए हैं। इसी बीच, अभिनेता ने अपने फैंस को अपने आने वाले गाने 'तेनु लेके जाना' की एक झलक दिखाई है।

टाइगर ने फ्लॉन्ट किए सिक्स पैक एब्स गाने की इस झलक में टाइगर अपने सिक्स-पैक एब्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यह गाना 18 नवंबर को रिलीज होने वाला है। इस गाने के टीजर में वे केतिका शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं जिसमें दोनों की केमिस्ट्री काफी शानदार लग रही है।

केतिका ने इस गाने का टीजर रिलीज करते हुए लिखा, 'जो आगे आना वाला है उसका एक छोटा सा टीजर- तेनु लेके जाना, 18 नवंबर को होगा रिलीज। पिछली महीने एक्टर की कार पर हुई थी गोलीबारी बता दें कि 18 अक्टूबर को कुछ अज्ञात हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की गाड़ी पर कथित तौर पर गोलियां चलाईं, जब वह फुटबॉल ग्राउंड से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान बारूद और कार का शीशा टूटने की वजह से अभिनेता को मामूली चोटें आईं।