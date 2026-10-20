गोलीकांड के बाद Tiger Shroff के साथ खड़ा हुआ बॉलीवुड, एक्टर को मिली 'बजरंग बाण' सुनने की सलाह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के बाद पूरा बॉलीवुड हिल गया है। टाइगर की कार पर हुई गोलीबार की घटना ने हर किसी को चौंका के रख दिया है। इस मामले को लेकर फिलहाल सुर्खियां काफी तेज हैं और अब एक्शन किंग टाइगर श्रॉफ को हिंदी सिनेमा के सितारों का साथ मिला है।

जिनमें अभिनेता सुनील शेट्टी और विद्युत जामवाल के नाम शामिल हैं। विद्युत ने टाइगर को बजरंग बाण सुनने की सलाह दी है। इसके अलावा अन्ना ने क्या कहा है, आइए इस लेख में जानते हैं- टाइगर श्रॉफ के सपोर्ट में विद्युत जामवाल बॉलीवुड के एक और एक्शन किंग विद्युत जमावाल ने गोलीकांड के बाद टाइगर श्रॉफ के समर्थन में खुलकर बात की है और फैंस के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। विद्युत ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो को पोस्ट कर कहा- टाइगर आप बहुत निडर हैं। मैं जिन लोगों से मिला हूं अब तक, उनमें से सबसे ज्यादा बहादुर आप ही हो।