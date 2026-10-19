'लग जा गले' से 'रैंबो' तक, इन फिल्मों में दिखेगा Tiger Shroff का स्वैग; विद्युत जामवाल के साथ करेंगे धांसू एक्शन!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रविवार की रात टाइगर श्रॉफ की कार पर कुछ लोगों ने ओपन फायरिंग की। इस घटना से इंडस्ट्री के साथ-साथ उनके फैंस भी चिंता में हैं। हालांकि अच्छी खबर ये है कि इससे टाइगर को किसी तरह की चोट नहीं आई और वे सुरक्षित हैं।

बड़े पर्दे की बात करें तो टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पिछली बार बागी 4 (Baaghi 4) में नजर आए थे जिसमें उनके साथ संजय दत्त, सोनम बाजवा, हरनाज संधू जैसे सितारे नजर आए थे। इस बीच आइए जानते हैं आखिर एक्टर अब कौन सी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। यहां उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट-

2. रैंबो (Rambo)- टाइगर श्रॉफ की आने वाली हिंदी फिल्म 'रैम्बो' की रिलीज की तारीख अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है। रेमो डिसूजा इस प्रोजेक्ट का निर्देशन कर रहे हैं। 'ए फ्लाइंग जट्ट' के बाद वे एक बार फिर टाइगर श्रॉफ के साथ काम कर रहे हैं।