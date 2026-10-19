'मैंने वहां खून के धब्बे...'Tiger Shroff पर अटैक के समय वहीं मौजूद थे करण वीर मेहरा, ठीक पीछे थी एक्टर की गाड़ी
अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू में जानलेवा हमला हुआ। इस घटना में उनके ड्राइवर को गोली लगी और टाइगर को मामूली चोटें आईं।
HighLights
टाइगर श्रॉफ की कार पर जुहू में जानलेवा हमला
एक्टर के ड्राइवर फिरदौस को गोली लगी
करण वीर मेहरा ने घटनास्थल पर खून के धब्बे देखे
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर मुंबई के जुहू इलाके में 18 अक्टूबर को जानलेवा हमला हुआ। टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी हुई जिसमें उनका ड्राइवर घायल हो गया जबकि एक्टर को मामूली चोटें आई हैं।
एक्टर ने देखे खून के धब्बे
जिस समय ये घटना हुई उस समय वहां मौजूद लोगों में अभिनेता करण वीर मेहरा (Karan Veer Mehra) भी शामिल थे। करण मेहरा की कार टाइगर की गाड़ी के ठीक पीछे थी। अब करण ने एक इंटरव्यू में उन डरावने पलों को याद करते हुए बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उनका कैसा हाल था जब उन्होंने खून के धब्बे देखे।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Visuals from the spot where a firing incident involving Actor Tiger Shroff occurred last night. The actor is safe and has not sustained any gunshot injuries. His driver, Firdous, sustained a gunshot wound to his left hand. The Police have formed 15 teams for the investigation.— ANI (@ANI) October 19, 2026
'बिग बॉस 18' के विजेता ने घटना के लगभग एक घंटे बाद एनडीटीवी से बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें पता चला है कि टाइगर के ड्राइवर को गोली लगी है। उन्होंने राहत जताई कि अभिनेता सुरक्षित हैं। एक्टर ने ड्राइवर के जल्द ठीक होने की उम्मीद भी जताई।
टाइगर के ठीक पीछे थी करण की कार
करण ने कहा, 'जब हम गेट से निकले, तो मेरी कार ठीक पीछे ही थी। जब मेरी कार वहां पहुंची, तो मुझे खून के धब्बे दिखे और पता चला कि टाइगर के ड्राइवर को गोली लग गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि वह सुरक्षित है। लेकिन ड्राइवर के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा... वहां कुछ बच्चे भी थे जो बर्थडे पार्टी मना रहे थे। सब लोग इधर-उधर भागने लगे।'
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Firing on Bollywood actor Tiger Shroff | Eyewitness Rakesh Kumar says, "I drive a rickshaw here in Mumbai... I arrived around 7:00 PM to take my vehicle out... There were three individuals involved: one was on a motorcycle, while two others were standing outside - one near the gate, and another positioned slightly ahead of it. When the shooting began, one person opened fire from the front, targeting the specific seat where Tiger Shroff was sitting... another person, the one near the gate, fired a shot that struck the driver in the hand. It happened around 7:00 PM..."— ANI (@ANI) October 19, 2026
दोनों साथ में खेलते हैं फुटबॉल
करणवीर मेहरा जुहू में टाइगर के साथ नियमित रूप से फुटबॉल खेलते हैं। एक्टर ने बताया कि उन्होंने हमलावरों को नहीं देखा। उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन शुरू में उन्हें लगा कि शायद आस-पास पटाखे छोड़े जा रहे हैं। करणवीर मेहरा ने कहा कि इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है।
हमलावर कथित तौर पर मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने टाइगर की कार पर तीन-चार राउंड गोलियां चलाईं। मुंबई पुलिस ने बताया कि अभिनेता के ड्राइवर, फिरदौस के बाएं हाथ में चोट आई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चला है कि गोलियां काफी करीब से चलाई गई थीं।
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