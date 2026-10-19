Tiger Shroff Firing: हमले के बाद भागती हुई पहुंचीं एक्स- गर्लफ्रेंड Disha Patani, चेहरे पर दिखी उदासी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के जुहू इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की गाड़ी पर हमला किया। हमले में अभिनेता टाइगर श्रॉफ घायल हो गए जबकि उनके ड्राइवर को गोली लगी।

इस घटना के बाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभिनेता से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुश्किल समय में अभिनेता का साथ देने के लिए अभिनेत्री दिशा पाटनी भी उनके घर पहुंचीं।

पैपराजी द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में दिशा को टाइगर के घर पहुंचते हुए देखा जा सकता है। एक्ट्रेस थोड़ी सी परेशान नजर आईं। कार से उतरने के बाद उन्होंने पैपराजी को अनदेखा किया और टाइगर से मिलने के लिए जल्दी से अंदर चली गईं।

टाइगर का ड्राइवर हुआ घायल बता दें कि टाइगर रविवार को जुहू के पुष्पा पार्क स्थित एक क्लब में फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे, तभी बाइक पर सवार तीन बंदूकधारियों ने कथित तौर पर उनकी कार पर कम से कम पांच राउंड फायरिंग की। इस घटना में टाइगर के ड्राइवर और एक ऑटो-रिक्शा चालक घायल हो गए। ड्राइवर के घायल होने के बाद, टाइगर खुद गाड़ी चलाकर उन्हें अस्पताल तक ले गए।

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood) नानावटी अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि टाइगर के ड्राइवर के बाएं हाथ में गोली लगी है और शायद उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़े। अभिनेता को मामूली खरोंचें आईं। उनकी जांच की गई और बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दोनों ने 6 साल किया डेट ऐसी चर्चा थी कि टाइगर और दिशा कई सालों तक एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि दोनों में से किसी ने भी कभी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की। बताया जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए और 2018 की एक्शन फिल्म 'बागी 2' तथा म्यूजिक वीडियो 'बेफिक्रा' में साथ नजर आए।