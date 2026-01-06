प्रभास की The Raja Saab को सेंसर बोर्ड से मिला UA16+सर्टिफिकेट, रिलीज से पहले ही करोड़ों का कर दिया बिजनेस
The Raja Saab CBFC: प्रभास की 'द राजा साब' का विदेशों में कमाई के मामले में जलवा पहले से ही देखने को मिल रहा है और अब इस मूवी को सेंसर बोर्ड से भी हरी ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' इस साल की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी हॉरर फिल्मों में से एक है, जिसके निर्देशन की कमान यंग फिल्ममेकर मारुती संभाल रहे हैं। साउथ सुपरस्टार प्रभास के अलावा इस फिल्म में संजय दत्त, बमन ईरानी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहन और रिद्धि कुमार भी अहम भूमिका में हैं।
'धुरंधर' (Dhurandhar) की सफलता के बाद प्रभास की 'द राजा साब' से फैंस की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। जबरदस्त टीजर और ट्रेलर के बाद अब हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब'की रिलीज का रास्ता भी क्लियर हो गया है, क्योंकि फिल्म को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की तरफ से पास कर दिया गया है।
'द राजा साब' को मिल गया सर्टिफिकेट
तेलुगु फिल्मीबीट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, द राजा साब को लेकर मेकर्स ने सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। सेंसर बोर्ड मेंबर्स ने प्रभास की फिल्म भी देख ली है और इसे UA16+ सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन और डायलॉग्स में छोटे-मोटे बदलाव करने के आदेश दिए हैं, जिन्हें मेकर्स ने तुरंत ही कर दिया है।
प्रभास की साउथ में तो एक लंबी फैन फॉलोइंग पहले से ही थी, लेकिन बाहुबली के बाद वह हिंदी ऑडियंस के भी फेवरेट बन चुके हैं। ऐसे में उनकी 'द राजा साब', तेलुगु के अलावा हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी रिलीज होगी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म का 15 से 20 मिनट का रनटाइम का किया है। इस फिल्म का रन टाइम अब 2 घंटे 55 मिनट का है।
रिलीज से 3 दिन पहले कर चुकी है धांसू कमाई
प्रभास की हॉरर कॉमेडी 'द राजा साब' का फैंस में किस कदर क्रेज है, इस बात का अंदाजा आप इसकी प्री-रिलीज सेल से लगा सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में फिल्म की अभी तक 17, 500 से ज्यादा टिकट अभी तक सोल्ड आउट हो चुकी है, जिससे इसकी प्रीमियम एडवांस सेल $425,000 (3 करोड़ 83) लाख है।
इस फिल्म की ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर टक्कर थलापति विजय की 'जना नायकन' से है, जो सेम डे पर रिलीज हो रही है। द राजा साब वर्ल्डवाइड 9 जनवरी को मकरसंक्राति के मौके पर रिलीज हो रही है।
