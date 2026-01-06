एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' इस साल की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी हॉरर फिल्मों में से एक है, जिसके निर्देशन की कमान यंग फिल्ममेकर मारुती संभाल रहे हैं। साउथ सुपरस्टार प्रभास के अलावा इस फिल्म में संजय दत्त, बमन ईरानी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहन और रिद्धि कुमार भी अहम भूमिका में हैं।

'धुरंधर' (Dhurandhar) की सफलता के बाद प्रभास की 'द राजा साब' से फैंस की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। जबरदस्त टीजर और ट्रेलर के बाद अब हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब'की रिलीज का रास्ता भी क्लियर हो गया है, क्योंकि फिल्म को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की तरफ से पास कर दिया गया है।

'द राजा साब' को मिल गया सर्टिफिकेट तेलुगु फिल्मीबीट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, द राजा साब को लेकर मेकर्स ने सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। सेंसर बोर्ड मेंबर्स ने प्रभास की फिल्म भी देख ली है और इसे UA16+ सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन और डायलॉग्स में छोटे-मोटे बदलाव करने के आदेश दिए हैं, जिन्हें मेकर्स ने तुरंत ही कर दिया है।