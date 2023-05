'द केरल स्टोरी' ने अदा शर्मा को दिलाई ब्लॉकबस्टर कामयाबी, इन एक्ट्रेसेस के लिए टर्निंग प्वाइंट बनीं ये फिल्में

नई दिल्ली, जेएनएन। These Movies Proved To Be The Turning Point Of Actress: बॉलीवुड में हमेशा ही दमदार फिल्में बनाई जाती हैं। ये फिल्में कई बार सितारों को एक ही पल में या तो स्टार बनाते देते हैं या फिर फ्लाॅप। ऐसे में हर शख्स की लाइफ में कभी न कभी टर्निंग पॉइंट जरूर आता है, जो उनकी जिंदगी अचानक ही बदल देता है।

देखा गया है कि कई बार ये मौका उनकी जिंदगी में सालों बाद आता है। आज हम आपको ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भले ही लंबे वक्त तक स्ट्रगल करते रहे हो, लेकिन एक फिल्म ने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया।

अदा शर्मा- द केरल स्टोरी

बाॅलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा इन दिनों द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर लगातार सुर्खियों में बनीं हुई हैं। इस फिल्म ने आज जहां बाॅक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े हैं। वहीं, दूसरी तरह इस मूवी को लेकर तगातार विवाद जारी है। फिल्म एक हिंदू महिला की कहानी है, जिसे इस्लाम कबूल कराया गया और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) में भेज दिया गया था। बता दें कि अदा पिछले 15 सालों से बॉलीवुड में काम कर रही हैं, लेकिन द केरल स्टोरी से उन्हें वो पहचान मिली जो वह हमेशा से ही पाना चाहती थीं।

आलिया भट्ट- राजी

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपने करियर में आलिया ने कई तरह के रोल पर्दे पर निभाए हैं, लेकिन राजी फिल्म उनके करियर की वो टर्निंग पॉइंट फिल्म बनीं। इस फिल्म में राजी में सहमत सैयद के किरदार ने आलिया की एक्टिंग को नई पहचान दिलाई है। इस मूवी में आलिया ने जिस तरह से सहमत के रोल के साथ पूरा इंसाफ किया। इसके अलावा उन्होंने हाईवे, गंगूबाई काठियावाला जैसी फिल्मों में भी अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया। बता दें कि आलिया भट्ट की पहली सोलो हिट फिल्म राजी ने बाॅक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़े हैं।

प्रियंका चोपड़ा - फैशन

बाॅलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आज ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं। देश ही नहीं बल्कि आज उनके विदेश में भी उनकी एक्टिंग के चर्चो होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था, जब वह एक ऐसे रोल की तलाश में थीं, जो उनकी करियर को एक नई ऊंचाई दे। ऐसे में मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन ने उनके करियर को एक नई पहचान दी। इस फिल्म में प्रियंका के मेघना माथुर के रोल को काफी पसंद किया गया।

कंगना रनोट- क्वीन

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोट आज जिस मुकाम पर हैं, यहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था। कंगना ने अपने करियर की शुरुआत में कई फिल्में की, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी, जो वह चाहती थीं। ऐसे में फिल्म क्वीन उनकी एक्टिंग करियर में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में कंगना की एक्टिंग को काफी सराहा गया है। दर्शकों ने उनके रोल को खुद से जोड़कर देखा। इसी फिल्म के बाद कंगना ने वो पहचान हासिल की जो वह चाहती थीं। इस फिल्म को कई अवाॅर्ड भी मिले।

नीना गुप्ता - बधाई हो

80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस नीना गुप्ता पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रही। नीना ने अपने करियर में फिल्मों के साथ कई टीवी शोज में भी काम किया। लेकिन सफलता की सीढ़ी चढ़ने में उन्हें काफी समय लगा। ऐसे में फिल्म बधाई हो उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म ने नीना को वो पहचान दिलाई, जिसकी चाहत उन्हें सालों से थी।