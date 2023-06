The Kerala Story के बाद सुदीप्तो सेन का एक और धमाका, सुब्रत रॉय की बायोपिक का धमाकेदार मोशन पोस्टर हुआ जारी

नई दिल्ली, जेएनएन। फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। सुदीप्तो सेन (Sudipto Sen) के निर्देशन में बनी इस मूवी ने एक महीने से भी कम समय में 250 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। 'द केरल स्टोरी' की सफलता के बाद सुदीप्तो सेन एक और फिल्म के साथ धमाका करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म के टाइटल की घोषणा कर दी है।

सुदीप्तो सेन ने प्रोड्यूसर संदीप सिंह के साथ अपकमिंग फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। शनिवार को उन्होंने ट्विटर पर अपने नेकस्ट प्रोजेक्ट की जानकारी दी, जिसमें एक छोटे से वीडियो और उसमें 25 करोड़ के चेक को पकड़े एक आदमी की फोटो है। यह अपकमिंग फिल्म दिग्गज उद्योगपति सुब्रत रॉय पर होगी।

Embarking on a voyage of the unusual enigma of SAHARASRI Subrata Roy. A fascinating ride through the troughs and crests of his journey, called life. Keep your eyes peeled as this tale of resilience and triumph to reveals what is unspoken, unheard & unfathomed! pic.twitter.com/rJeIstqitJ