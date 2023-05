नई दिल्ली, जेएनएन। द केरल स्टोरी की आज बड़ी जीत हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने पश्‍च‍िम बंगाल में फिल्म पर रोक को हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह राज्‍य में फिल्‍म की स्‍क्रीनिंग के लिए सुरक्षा मुहैया करवाए।

फिल्म मेकर्स इस बैन के खिलाफ कोर्ट गए थे, जिस पर सुनवाई के बाद ये फैसला आया है। कोर्ट ने पाया कि फिल्म को बैन करने के लिए सरकार के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने मेकर्स को फिल्म की शुरुआत में एक डिसक्लेमर डालने के लिए भी कहा है।

#WATCH | Mumbai: "...We are law-abiding citizens. If the Supreme Court told us to add a disclaimer, we will implement that in letter and spirit. We will do this with immediate effect," says #TheKeralaStory producer Vipul Shah https://t.co/q96FnDJY5s pic.twitter.com/r78wOrDZaK