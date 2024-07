शुरू हुई 'द इंडिया हाउस' की शूटिंग, Ram Charan ने वीडियो शेयर करके जाहिर की खुशी

मैं अभिषेक अग्रवाल आर्टस और अभिषेक अग्रवाल के साथ जुड़कर बेहद खुश हूं। पूरी टीम को शुभकामनाएं।” रामचरण ने जो विडियो शेयर किया है वो फिल्म के शुभ मुहूर्त की कहानी है। निखिल, सई और अन्य लोगों को हाथी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथी एक-एक करके सभी को माला पहनाकर आशीर्वाद देता है।

Super excited to be presenting #TheIndiaHouse - an Indian story for a global audience. I'm sure the film will appeal to everyone across the world.

I am also extremely glad to be associating with @AAArtsOfficial and @AbhishekOfficl on this film.

All the best to the Entire Team.… pic.twitter.com/SMGkPmHi9o— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) July 1, 2024