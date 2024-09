क्या है विजय थलापति की फिल्म GOAT का मतलब, दिलजीत के गानों से लेकर Bigg Boss के घर में भी सुना होगा ये शब्द

12.37 लाख की एडवांस बुकिंग करने वाली गोट का नाम इस वक्त हर किसी की जुबान पर है, लेकिन आज हम आपको इसका मतलब बताने के साथ ही ये भी बताएंगे कि ओरिजिनल G.O.A.T किसे माना जाता है। गोट का मतलब होता है 'सर्वश्रेष्ठ', जिसकी अंग्रेजी में फुल फॉर्म Greatest of All Time है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GOAT कहते हैं।

इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल ओरिजिनल मोहम्मद अली के लिए किया गया था, उनका असली नाम कैसियस क्ले था। दरअसल उन्होंने 21 की उम्र में अपना एक एल्बम आई एम द ग्रेटेस्ट (I Am The Greatest) रिलीज किया था, जिसे ग्रैमी में नॉमिनेशन मिला था। कैसियस क्ले एक मुक्केबाज भी हैं, जिन्होंने हैवीवेट चैम्पियनशिप जीती और बाद में अपना धर्म बदलकर मोहम्मद अली नाम रखा। रिंग और जिंदगी में कभी गिव अप न करने वाले मोहम्मद अली की वाइफ ने1992 में अली से जुड़े सभी कॉपीराइट का प्रबंधन करने के लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंक (G.O.A.T Inc) की स्थापना की।