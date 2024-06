Ind vs SA Final: 17 साल बाद टी20 चैंपियन बनी Team India, जश्न में डूबा बॉलीवुड, इन सेलेब्स ने दी बधाई

भारतीय टीम के टी20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता बनने के खास अवसर पर अजय देवगन ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लेटेस्ट ट्वीट किया है। जिसमें लिखा है- अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। टीम इंडिया आपको इतिहास रचने के लिए ढे़र सारी बधाई। ये जीत हमारे दिल में बस गई है।

Photo Credit-BCCI

अजय देवगन के अलावा एक्ट्रेस रवीना टंडन ने एक्स हैंडल पर टीम इंडिया के वीनिंग मोमेंट की वीडियो शेयर करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया है। ड्रीम गर्ल एक्टर आयुष्मान खुराना ने अपने एक्स अकाउंट पर भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर रिएक्शन करते हुए लिखा है-

Whatta match! Whatta bunch! This Indian team has given joy to billions of Indians. We are the world champions! The superpower of cricket! Our generation is the luckiest to see India emerge as the World Cup winners thrice since 2007. Two in T20 and one ODI. Learning and taking…— Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) June 29, 2024