'दूधिया बदन' कमेंट पर पहली बार आया Tamannaah Bhatia का रिएक्शन, अनु कपूर की टिप्पणी पर किया पलटवार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) अपनी कमाल की अदाकारी और बेबाक खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। बीते साल वेटरन एक्टर अनु कपूर ने एक पॉडकास्ट के दौरान एक्ट्रेस को लेकर दूधिया बदन वाला बयान दिया था, जिसके बाद सिनेमा जगत में बवाल मच गया और अनु को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

अब इस मामले को लेकर खुद एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और इशारों ही इशारों में अनु कपूर (Annu Kapoor) के कमेंट का मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है-

दूधिया बदन कमेंट पर तमन्ना भाटिया की प्रतिक्रिया हाल ही में तमन्ना भाटिया बतौर गेस्ट एनडीटीवी के एक खास कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस दौरान उनसे दूधिया बदन वाले मामले को लेकर सवाल पूछा गया कि इस तरह के बयान और सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग को वह किस नजरिए से देखती हैं। इस पर एक्ट्रेस ने खुलकर बात की है और बताया है-

बस अपने काम पर फोकस करती हूं और मेरी कोशिश यही रहती है कि काम को और कैसे बेहतर किया जा सके। कुल मिलाकर कहा जाए तो मैं अपने काम को एक सेवा के तौर पर देखती हूं और इसे ऐसी ही जारी रखना चाहती हूं।

आपको बता दें कि फिल्म स्त्री 2 के गाने आज की रात... की रिलीज के वेटरन एक्टर अनु कपूर ने सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में तमन्ना भाटिया को लेकर दूधिया बदन वाली टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना भी हुई। हालांकि, अभिनेता इन मामले में कई बार अपने बयान का गलत मतलब निकालने और तमन्ना से माफी मांगने की बात भी कही है।