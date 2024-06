Tahira Kashyap की ‘शर्मा जी की बेटी’ हुई रिलीज, Ayushmann Khurrana ने पत्नी पर यूं लुटाया प्यार

ये कहानी तीन महिलाएं की है, जिसमें एक्ट्रेस साक्षी तंवर (Sakshi Tanwar), दिव्या दत्ता (Divya Dutta), और सैयामी खेर (Saiyami Kher) नजर आ रही हैं। मूवी रिलीज के बाद अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अपनी वाइफ के काम की जमकर तारीफ की है।

आयुष्मान ने पत्नी ताहिरा के लिए 'शर्माजी की बेटी' की रिलीज पर सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट साझा किया है। भारत vs इंग्लैंड टी20 विश्व कप 2024 सेमीफाइनल मैच का जिक्र करते हुए उन्होंने साझा किया कि ताहिरा की फिल्म आ गई है और कहा कि यह "निश्चित रूप से आपके दिलों को भर देगी"

उन्होंने लिखा, 'हर दिन काम के प्रति आपका जुनून मुझे प्रेरित करता है। आपकी आत्मा हर उस चीज में झलकती है जिसे आप छू लेती हैं। यहीं वजह है कि 'शर्माजी की बेटी' इतनी खास फिल्म है। आपने इस फिल्म के सफर के दौरान अपने जीवन के सबसे कठिन समय से संघर्ष किया। इसलिए यह फिल्म दिल को छू लेने वाली है। आप पर बहुत गर्व है।

While we watch the match where sharma ji ka beta is leading our pack.. the big news is @tahira_k ‘s debut film #SharmajeeKiBeti is out! She’s a born writer/director since our theatre days. This will definitely warm your hearts. On @PrimeVideoIN 💙 pic.twitter.com/0lSfJacheI— Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) June 27, 2024