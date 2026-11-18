एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। तब्बू (Tabu) वाईआरएफ एंटरटेनमेंट की नेटफ्लिक्स सीरीज ‘टनल मेन’ (Tunnel Men) से जुड़ गई हैं। यह पहली बार होगा जब अभिनेत्री किसी हिंदी ओरिजिनल स्ट्रीमिंग सीरीज में नजर आएंगी।

क्या था 2023 का रेस्क्यू मिशन?

‘टनल मेन’ 2023 में उत्तराखंड में हुए टनल रेस्क्यू की भावना से प्रेरित एक काल्पनिक ड्रामा है। नवंबर 2023 में पूरा देश सांसें थामकर उस लंबे और चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान को देख रहा था, जिसके जरिए उत्तराखंड में एक ढही हुई सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था।

‘टनल मेन’ उसी घटना की भावना, मुश्किल हालात में दिखाए गए धैर्य, टीमवर्क और उम्मीद से प्रेरणा लेती है, जिसने उस अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। शिव रवैल करेंगे फिल्म का निर्देशन एक रिपोर्ट के अनुसार, इस सीरीज का निर्देशन शिव रवैल करेंगे, जिन्होंने इससे पहले YRF की ‘द रेलवे मेन’ का निर्देशन किया था। रवैल इस प्रोजेक्ट के शो-रनर के तौर पर प्रोडक्शन हाउस के स्ट्रीमिंग डिवीजन में वापसी कर रहे हैं।

तब्बू का करियर तीन दशकों से भी ज्यादा लंबा रहा है। इस दौरान उन्होंने मुख्यधारा और इंडिपेंडेंट सिनेमा के साथ-साथ हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में भी सहजता से अपनी अलग पहचान बनाई है। ‘माचिस’ और ‘चांदनी बार’ में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले, वहीं ‘मकबूल’, ‘हैदर’ और ‘अंधाधुन’ जैसी फिल्मों ने उनकी असाधारण अभिनय क्षमता और रेंज को दर्शाया।

ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में भी कर चुकी हैं काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तब्बू ने अपनी खास पहचान बनाई है। उनके ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में मीरा नायर की ‘द नेमसेक’ शामिल है, जिसमें उन्होंने अशिमा गांगुली का किरदार निभाया था। इसके अलावा वह आंग ली की ‘लाइफ ऑफ पाई’ और सीरीज ‘ड्यून: प्रोफेसी’ में सिस्टर फ्रांसेस्का की भूमिका में भी नजर आई थीं।