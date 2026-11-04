नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली से बना Tabu का गाना, 'तवायफ' बन लूटी महफिल; कविता कृष्णमूर्ति ने दी थी आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में 41 साल से अधिक समय बिता चुकीं एक्ट्रेस तब्बू आज अपना 54वां जन्मदिन मना रही हैं। वह सिनेमा के बदलते दौर के साथ भले ही अब फिल्मों में अहम किरदार को भी स्वीकार करती हों, लेकिन 90 का एक ऐसा दौर था, जब तब्बू ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए।

उनके यादगार गानों की लिस्ट में 30 साल पहले रिलीज हुआ सनी देओल (Sunny Deol) की मूवी का भी एक कल्ट क्लासिक गाना है, जो नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली से बना था। कौन सा वो गाना जिसमें तवायफ 'तुलसीबाई' बन तब्बू ने लूट ली थी महफिल, चलिए बताते हैं।

30 साल पहले जबरदस्त हिट हुआ था गाना तब्बू और सनी देओल के जिस सदाबहार गाने का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहे हैं, वह साल 1996 में रिलीज हुआ था। गाने के बोल थे 'दिल क्या करे साहिब'। इस गीत को दिग्गज सिंगर कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी मधुर आवाज में गाया था, तो वहीं इसके लिरिक्स मशहूर संगीतकार की जोड़ी नदीम-श्रवण की जोड़ी ने लिखे थे। गाने के लिरिक्स समीर ने लिखे थे। यह गाना सनी देओल की सुपरहिट फिल्म जीत का है।

नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली पर बना था गाना सनी देओल और सलमान खान स्टारर फिल्म जीत का'दिल क्या करे साहिब' गाना उस्ताद नुसरत फतेह अली खान (Nusrat Fateh Ali Khan) की फेमस कव्वाली 'दिल पे जख्म खाते हैं गाने' से इंस्पायर था। जीत के इस गाने में मशहूर सिंगर की फेमस कव्वाली की कुछ पंक्तियां ली गई थी, जिन्हें जिगर मुरादाबादी ने लिखा था।

जीत में किस सिचुएशन पर फिल्माया गीत? 30 साल पहले रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म जीत का 'दिल का क्या करे साहिब' गाना तवायफ की मोहब्बत की एक तरफा प्यार की कहानी को शब्दों में बयां करता है। उनकी कोठे की जिंदगी के दर्द को बताता है। गाने में तुलसी का किरदार अदा करने वाली तब्बू कोठे पर डांस कर रही होती हैं और करण वहां बैठा शराब पी रहा होता है। तभी वह नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली की फेमस लाइनों को एक मुजरे के रूप में गाकर हाल ए दिल बयां करती है।