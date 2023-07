Swara Bhasker Baby Bum Video: जल्द मां बनने वाली हैं स्वरा भास्कर, एक्ट्रेस ने दिखाई बेबी बंप की एक झलक

Swara Bhasker Baby Bum Video स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने शादी के 3 महीने बाद ही एक्ट्रेस ने फैंस संग गुड न्यूज शेयर की। इसी बीच अब एक्ट्रेस ने अपना एक वीडियो साझा किया है जिसमें वह बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस जल्द मां बनने वाली हैं लेकिन अभी डिलिवरी डेट का खुलासा नहीं किया है।

Swara Bhasker Flaunts Baby Bump Photo Credit Instagram