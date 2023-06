Sussanne Khan And Arslan Goni: ब्वॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहीं सुजैन खान, शेयर किया रोमांटिक वीडियो

Sussanne Khan And Arslan Goni Video ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान अपने ब्वॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी वेकेशन मना रही हैं । सुजैन ने अर्सलान संग अपना एक रोमांटिक वीडियो साझा किया है जिसमे वह एक- दूसरे पर प्यार लुटाते दिखाई दे रहे हैं । इस वीडियो पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक कमेंट कर रहे हैं ।

sussanne khan and arslan goni Photo Credit Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights ब्वॉयफ्रेंड अर्सलान के साथ वेकेशन पर है सुजैन खान ये कपल मैक्सिको में वेकेशन मना रहा है सुजैन ने इंस्टाग्राम पर रोमांटिक वीडियो साझा किया

Edited By: Aditi Yadav