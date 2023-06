Sushant Singh Rajput: सुशांत केस में CBI को मिले अहम सबूत! डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा खुलासा

Sushant Singh Rajput Death Case हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर बात की है। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत के मामले में प्रमुखता से सबूत जुटाए जा रहे हैं। जैसे ही सबूत मिल जाते हैं केस में आगे की जांच की जाएगी।

Devendra Fadnavis on Sushant Singh Rajput Death Case

नई दिल्ली, जेएनएन। सुशांत सिंह राजपूत की बॉलीवुड में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। साल 2020 की 14 जून को सुशांत का शव उनके ही अपमार्टमेंट में पंखे पर लटका हुआ मिला। उनके फैंस और परिवार का दावा है कि उन्हें आत्महत्या नहीं की, सुशांत की हत्या हुई थी। जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और अब, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले में नए खुलासे किए हैं। सुशांत केस में मिले अहम सबूत? रिपब्लिक के साथ एक इंटरव्यू में, जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच के बारे में पूछा गया, तो महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “सबसे पहले, उपलब्ध जानकारी अफवाहों पर आधारित थी। हालांकि, कुछ व्यक्तियों ने दावा किया कि उनके पास मामले के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं। जवाब में, हम उनके पास पहुंचे और अनुरोध किया कि वे पुलिस को सबूत सौंपें।" देवेंद्र फडणवीस का बड़ा खुलासा उन्होंने आगे कहा कि मामले की अभी भी जांच की जा रही है और कहा, “फिलाहल, हम मौजूदा सबूत की विश्वसनीयता की जांच करने की प्रक्रिया में हैं। जांच अभी भी जारी है और इस स्तर पर मामले के अंतिम नतीजे पर कोई भी कमेंट देना, मेरे लिए जल्दबाजी होगी। साल 2020 में हुआ था निधन सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंड एक्टर थे, जिन्होंने टेलीविजन शो किस देश में है मेरा दिल से अपना करियर शुरू किया और फिर पॉपुलर टेलीविजन शो पवित्र रिश्ता में लीड रोल प्ले किया। टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के बाद, 2013 में अभिनेता ने फिल्म काई पो चे में अपने बॉलीवुड डेब्यू से प्रशंसकों को प्रभावित किया! इसके बाद, अभिनेता ने एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, छिछोरे, पीके और कई हिट फिल्मों में काम किया। CBI के पास है मामला मौत के तीन साल बाद भी फैंस और परिवार को लगता है कि उनके चहेते सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल पाया है। सीबीआई ने भी मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट नहीं सौंपी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

Edited By: Ruchi Vajpayee