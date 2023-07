Kanguva Promo: 'कंगुवा' में सुपरस्टार सूर्या का भयानक लुक देख खड़े हुए रोंगटे, जन्मदिन पर दिखाई पहली झलक

नई दिल्ली, जेएनएन। Kanguva Promo: सीउथ जोन के सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार का आज 48वां जन्मदिन है। उनके बर्थ डे के मौके पर मेकर्स ने अपकमिंग फिल्म 'कंगुवा' (Kanguva) की पहली झलक शेयर की है, जिसमें उनका भयानक और रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस फिल्म में सूर्या शक्तिशाली आदिवासी नेता 'कंगुवा' के किरदार में हैं, जो शासन करता है और दुश्मनों के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। 'कंगुवा' का नया टीजर काफी धमाकेदार है।

कंगुवा का प्रोमो जंगल में एक युद्ध के मैदान से शुरू होता है, जहां प्रतिद्वंदी जनजाति का एक व्यक्ति दर्जनभर लोगों को मारता है। उसका मकसद शासन पर कब्जा करना होता है। दूर एक नकाब से चेहरा ढका आदमी खड़ा होता है, जिसपर आग से जला हुआ भाला फेंककर हमला किया जाता है। इसके बाद ये शख्स भागता है और बेनकाब हो जाता है। वह खुद को कंगुवा बताता है।

'कंगुवा' में सूर्या दो अलग-अलग कैरेक्टर्स प्ले करते नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक सीन के अनुसार लाउड है। वीएफएक्स पर भी खूब काम किया गया है। यह दो चीजें लोगों में फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट पैदा कर रही हैं। प्रोडक्शन टीम साल के अंत तक पहले फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेगी। फिल्म को 2024 में टूडी और थ्रीडी में रिलीज किया जाएगा।

The fearless man.

The wild life.

The powerful story.

Get ready to witness it all...

The King is here 👑#GlimpseOfKanguva OUT NOW

▶ https://t.co/REvjXHt1cS#HappyBirthdaySuriya@Suriya_offl @DishPatani @directorsiva @ThisIsDSP @kegvraja @UV_Creations @saregamasouth… pic.twitter.com/BnJgIyN6x1— Studio Green (@StudioGreen2) July 22, 2023